Період відпустки ще триває, тому багато людей збирають валізу на море чи на відпочинок в гори. Перед відпусткою завжди складно оцінити кількість речей, які будуть необхідними, але для того, щоб все взяти і нічого не забути, пропонуємо скористатися цікавим лайфхаком з тіктоку.

Продумування образів на відпочинок не завжди проходить ідеально, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Складно наперед оцінити погоду й зрозуміти, які саме речі нам точно знадобляться.

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Щоб не перенапружуватися перед відпочинком, рекомендуємо звернути увагу на цікавий прийом з тіктоку, який вже став вірусним. Відеоролики в мережі мають назву "Правило 333" та вчать швидко та якісно збирати валізу.

Як зібрати валізу на відпочинок?

Щоб зібрати велику кількість образів (до 27) до валізи достатньо покласти лише незначну кількість речей: 3 пари взуття, 3 нижні елементи одягу – спідницю, шорти, штани, 3 верхні елементи одягу – футболку, сукню та сорочку.

Якщо всі ці речі належать до базового гардероба, то будуть чудово стилізуватися одне з одним, тож вдасться отримати готову мінікапсулу зі стильних образів.

Збирання валізи за "Правилом 333": дивіться відео

Для створення акцентних аутфітів можна підібрати цікаві аксесуари чи взяти з собою улюблені прикраси, щоб урізноманітнити свої виходи. Не забувайте про головні убори, без яких не обійтися в літню пору. Не обов’язково брати на відпочинок увесь набір. Цілком достатньо буде панами, бейсболки чи капелюха. Обирайте ту річ, яка найкраще пасуватиме вашим аутфітам.

До слова, заспокоїти шкіру після опіку можна за допомогою охолоджених чайних пакетиків або тканини, змоченої в чайному настої.

Серед важливих речей знайдіть місце для аптечки, сонцезахисного крему, спрею від комарів. Візьміть з собою кілька книг, завдяки яким зможете трохи розслабитися й відпочити від телефона та соціальних мереж.