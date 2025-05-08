Парфуми, які зведуть з розуму дівчат: найкращі чоловічі аромати на літо 2025

Багатьом дівчатам подобаються виразні чоловічі парфуми, які запам’ятовується. Деякі аромати настільки полюбилися чоловікам, що стали справжнім мастхевом. Окрім того, певні запахи обожнюють дівчата, тому розповідаємо про парфуми, які підійдуть на літо 2025 року.

Ці привабливі аромати можуть стати гідом для чоловіків, які шукають для себе парфуми, чи навіть для дівчат, які хочуть щось розкішне подарувати своєму обранцю, пише 24 Канал з посиланням на Elle. У цій добірці кожен чоловік знайде для себе особливий та ідеальний аромат.

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Estée Lauder Pleasures for Men

Цей аромат є свіжим, чистим та енергійним. У композиції поєднуються соковиті цитруси, а далі розкривається стиглий нектарин, що поєднаний з водяними й трав’янисто-зеленими повітряними відтінками. Далі вже відчувається запах насіння коріандру, червоного імбиру, герані, чілі, лаванди, троянди й духмяного перцю. Завершальними акордами є сандалове дерево та вологий мох.

Парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Jean Paul Gaultier Le Male

Парфум має оригінальний флакон у формі чоловічого торса, який неймовірно приваблює. Аромат наповнений бергамотом й кардамоном, які поєднані з лавандою та паростками м’яти. Далі запах розкривається корицею, кмином та цвітом апельсинового дерева. На фініші вже відчуваються солодкі боби тонка, амбри, сандалу та кедру.

Парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Hugo Boss BOSS Bottled Tonic

Парфум є неймовірно свіжим, оскільки в ньому поєднаний лимон, грейпфрут, гіркий апельсин, зелене яблуко. Серце аромату складається з імбиру, кориці, гвоздики та герані. Основу створюють ноти ветиверу й деревини, які надають композиції чуттєвості.



Парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Versace Eros

Цей парфум поєднує в собі деревні, східні та свіжі акорди. Аромат наповнений італійським лимоном, мандарином, м’ятною олією та цукатами з ваніллю, геранню й бобами тонка.



Парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Afnan Supremacy In Heaven

Легкий деревний аромат наповнений фруктовими нотами та запахом зеленого чаю. У початкових нотах відчувається бергамот, який переплітається із соковитим мандарином. Далі йде запах кислуватої смородини, яку огортає есенція сандалового дерева.



Парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

До слова, є певні парфуми відомі своїми незабутніми нотами та залишаються класикою, до якої жінки повертаються знову і знову. Більше про парфуми, які обожнюють жінки – читайте в нашому матеріалі.