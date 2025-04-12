Волосся може бути у поганому стані через стан здоров'я. Також воно пошкоджується внаслідок впливу зовнішніх факторів, пише 24 Канал.
Читайте також Як правильно вибрати колір волосся за типом шкіри та кольором очей: головні правила
Що робити, аби волосся було у кращому стані
- Відмовтеся від гарячого душу
Найкраще мити волосся у теплій, злегка прохолодній воді. Занадто висока температура пошкоджує волосину.
Чи можна спати з мокрим волоссям / Фото Pexels
- Не спіть з мокрим волоссям
Волосся треба обов'язково сушити перед сном. Інакше воно буде заплутуватись і пошкоджуватись вночі через тертя об подушку.
- Використовуйте засоби, які підходять під ваше волосся
Засоби мають відповідати типу та стану волосся. Варто підбирати косметику індивідуально, а не орієнтуватися на те, що підходить іншим.
Як покращити стан волосся після холодної пори року / Фото Pexels
Зверніть увагу! Догляд має відповідати вашому способу життя.
- Мийте аксесуари та щітку для волосся
Мити аксесуари та щітки для волосся потрібно регулярно. Інакше на них накопичуються бактерії, які потім негативно впливають на стан шкіри голови.
- Регулярно стрижіться
Важлива не довжина, а її якість. Краще регулярно підстригатися, ніж боротися з пошкодженим волоссям, яке насправді не підлягає відновленню.
Зауважте! Волосся потрібно підстригати один раз на 3 – 6 місяців.