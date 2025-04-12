Волосы могут быть в плохом состоянии из-за состояния здоровья. Также они повреждаются в результате воздействия внешних факторов, пишет 24 Канал.
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Что делать, чтобы волосы были в лучшем состоянии
- Откажитесь от горячего душа
Лучше всего мыть волосы в теплой, слегка прохладной воде. Слишком высокая температура повреждает волосину.
Можно ли спать с мокрыми волосами / Фото Pexels
- Не спите с мокрыми волосами
Волосы надо обязательно сушить перед сном. Иначе они будут запутываться и повреждаться ночью из-за трения о подушку.
- Используйте средства, которые подходят под ваши волосы
Средства должны соответствовать типу и состоянию волос. Стоит подбирать косметику индивидуально, а не ориентироваться на то, что подходит другим.
Как улучшить состояние волос после холодного времени года / Фото Pexels
Обратите внимание! Уход должен соответствовать вашему образу жизни.
- Мойте аксессуары и расческу для волос
Мыть аксессуары для волос и расческу нужно регулярно. Иначе на них накапливаются бактерии, которые затем негативно влияют на состояние кожи головы.
- Регулярно стригитесь
Важна не длина, а ее качество. Лучше регулярно подстригаться, чем бороться с поврежденными волосами, которые на самом деле не подлежат восстановлению.
Заметьте! Волосы нужно подстригать один раз в 3 – 6 месяцев.