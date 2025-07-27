Як виглядати дорого біля басейну чи на пляжі: Андре Тан дав важливі поради

Дизайнер Андре Тан постійно ділиться з читачами важливими порадами. Він розповідає про тренди, правильні стилізації речей, аксесуари, взуття тощо. Цього разу модельєр зосередив увагу на речах, які здатні створити дорогий вигляд біля басейну чи на пляжі.

Літній гардероб повинен легко виглядати, але при цьому треба навчитися поєднувати комфорт, елегантність та правильні акценти, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Андре Тана. Дизайнер розповів, що на відпочинку можна виглядати дорого та стильно, завдяки кільком порадам.

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Як влітку виглядати дорого?

Головні убори: стиль + захист

Дизайнер радить обирати капелюхи з натуральних матеріалів – соломи чи льону. Вони не лише захищають від сонця, а й додають образу аристократичного вайбу. До ідеальних кольорів належить пастель, пісочний, білий чи класичний чорний. Форма може бути легкою, не громіздкою, з чіткою лінією полів.

Тканини – головна інвестиція

Андре Тан рекомендує додати до літнього гардеробу 3 важливі тканини:

Льон - текстурний, тіло добре “дихає”, а тканина виглядає преміально.

Шовк – підходить для вечірніх виходів або легких хусток.

Бавовна - лише високої якості, з щільним плетінням, щоб не втрачала форму.

Дорого виглядає образ з натуральної тканини та простого крою.

Кольорова палітра

Найдорожче виглядають пастельні й припилені відтінки: м’ятний, лавандовий, блакитний, пісочний, біло-молочний. Можна додати і яскраві акценти – сумку, сережку чи хустку.

Взуття

Дизайнер зазначає, що літнє взуття має бути мінімалістичним, зі шкіри чи замші, в нейтральних тонах (беж, карамель, пісочний). До ідеальних варіантів входять мюлі та сандалі.

Аксесуари

Довершуйте образи ретро-окулярами, тонкими прикрасами та шовковою хусткою.