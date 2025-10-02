Рваний чубчик – замість чубчика-шторки: як виглядає модна альтернатива
- Рваний чубчик є модною тенденцією на 2025 рік і підкреслює риси обличчя, додаючи ефект повітряності.
- Пасує для середнього та довгого волосся, легко вкладається та підходить для будь-якої форми обличчя.
Для тих, хто хоче створити цікаву зачіску на осінь – пропонуємо звернути увагу на рваний чубчик. Завдяки ньому вдасться підкреслити риси обличчя й навіть візуально прибрати кілька зайвих років.
Рваний чубчик входить до головних тенденцій укладок на 2025 рік, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Альтернатива чубчика-шторки схожа за формою, але вирізняється певною хаотичністю й нерівністю.
Як виглядає модний рваний чубчик?
Трендовий чубчик має легкий та ніжний вигляд завдяки нерівним кінчикам. Вони додають ефекту повітряності в ділянці вилиць. Такий ліфтинг-ефект акцентує погляд та робить вилиці виразнішими.
До головних рис рваного чубчика входить:
Мінімальний догляд та легке вкладання;
Пасує власницям середнього та довгого волосся;
Підходить жінкам, які хочуть легкий та не густий чубчик;
М’яке обрамлення, яке згладжує риси обличчя;
Акцент на очах.
Чубчик пасує до будь-якої форми обличчя. Для жінок з круглим обличчям чубчик працює завдяки подовженим пасмам з боків. А от для витягнутих візуально створює ілюзію ширших пропорцій та виразніших вилиць. Рваний чубчик добре виглядає на прямому, хвилястому та кучерявому волоссі середньої чи довгої довжини.
Видання Cosmopolitan пише, що чубчик-шторка не виходить з моди й залишається трендовим та не збирається здавати позицій. Його перевага полягає в універсальності, бо чубчик вдало обрамлює обличчя. Він чудово підлаштовується під текстуру волосся й має гармонійний вигляд з подовженими пасмами чи текстурними стрижками.
Як підстригтися у жовтні?
До популярних зачісок цього місяця входить класичний і шаруватий боб, піксі, стрижка-метелик, чубчик-шторка та вільні хвильки.
Жінкам, які хочуть мати цікавий та незвичний образ, пропонуємо звернути увагу на біксі, трініті, міні-муллет, та шеггі.
