2 октября, 16:12
Рваная челка – вместо челки-шторки: как выглядит модная альтернатива

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Рваная челка является модной тенденцией на 2025 год и подчеркивает черты лица, добавляя эффект воздушности.
  • Подходит для средних и длинных волос, легко укладывается и подходит для любой формы лица.

Для тех, кто хочет создать интересную прическу на осень – предлагаем обратить внимание на рваную челку. Благодаря ей удастся подчеркнуть черты лица и даже визуально убрать несколько лишних лет.

Рваная челка входит в главные тенденции укладок на 2025 год, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Альтернатива челки-шторки похожа по форме, но отличается определенной хаотичностью и неровностью.

Как выглядит модная рваная челка?

Трендовая челка выглядит легкой и нежной благодаря неровным кончикам. Они добавляют эффекта воздушности в области скул. Такой лифтинг-эффект акцентирует взгляд и делает скулы более выразительными.

К главным чертам рваной челки входит:

  • Минимальный уход и легкая укладка и легкая укладка;

  • Подходит обладательницам средних и длинных волос;

  • Подходит женщинам, которые хотят легкую и не густую челку;

  • Мягкое обрамление, которое сглаживает черты лица;

  • Акцент на глазах.

Челка подходит к любой форме лица. Для женщин с круглым лицом челка работает благодаря удлиненным прядям по бокам. А вот для вытянутых визуально создает иллюзию широких пропорций и выразительных скул. Рваная челка хорошо смотрится на прямых, волнистых и вьющихся волосах средней или длинной длины.

Издание Cosmopolitan пишет, что челка-шторка не выходит из моды и остается трендовой и не собирается сдавать позиций. Ее преимущество заключается в универсальности, потому что челка удачно обрамляет лицо. Она прекрасно подстраивается под текстуру волос и гармонично смотрится с удлиненными прядями или текстурными стрижками.

Как подстричься в октябре?

Частые вопросы

Какие основные характеристики рваной челки?

Рваная челка отличается легкостью укладки и минимальным уходом. Она подходит для женщин со средними и длинными волосами, придавая легкий и не густой вид. Мягкое обрамление сглаживает черты лица, акцентируя внимание на глазах.

Как рваная челка влияет на внешний вид лица?

Рваная челка добавляет эффект воздушности в области скул, создавая лифтинг-эффект. Она подходит для любой формы лица - для круглых лиц создает удлиненный эффект с помощью более длинных боковых прядей, а для вытянутых создает иллюзию более широких пропорций.

Почему челка-шторка остается популярной?

Челка-шторка остается популярной благодаря своей универсальности. Она удачно обрамляет лицо, подстраивается под текстуру волос и гармонично сочетается с удлиненными прядями или текстурными стрижками.