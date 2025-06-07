Найдорожчі окуляри у світі: вони коштують як 10 квартир в Києві

Сонцезахисні окуляри від Chopard коштують майже 400 тисяч доларів. Їхня вартість зумовлена матеріалами з яких вони виготовлені.

Представлені ці окуляри були ще у 2012 році в Дубаї. Тоді вони здійснили неабиякий фурор, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mountaineyecare.

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Як виглядають найдорожчі окуляри в світі

Створив ці окуляри дизайнер – De Rigo Vision. У чому їх особливість:

вони інкрустовані діамантами;

логотип Chopard – "C", що вигравіюваний на дужках зроблено з 60 грамів 24-каратного золота.



Як виглядають найдорожчі окуляри у світі / Фото Pinterest

На момент презентації, ці окуляри коштували 339 тисяч євро. Станом на зараз, це приблизно 390 тисяч доларів США.

Які ще окуляри вважаються найдорожчими у світі

Dolce & Gabbana DG2027B – 383 тисячі доларів

DG2027B – модель окулярів, що має позолочену оправу, прикрашену діамантами. Окрім розкішного вигляду, вони також гарантують неймовірну якість.



Як виглядають найдорожчі окуляри Дольче Габбана / Фото Pinterest

Shiels Jewellers Emerald – 200 тисяч доларів

Лінзи цих окулярів виготовлені зі смарагдів. Оправа – з чистого золота.

Зверніть увагу! Дизайн цих окулярів, натхнений римським імператором Нероном. За легендами, він спостерігав за гладіаторськими боями, використовуючи як лінзи смарагди.