У мережі часто з’являються кадри зі зйомок фільму "Диявол носить Prada-2". Модні видання вже встигли розібрати чимало образів та визначити, що з обраних речей акторки Енн Гетевей може стати модним. Не обійшлося й без уваги до взуття. У тренди вже вривається цікава пара туфель.

В одному зі знімальних днів акторку Енн Гетевей, яка грає роль Енді Сакс, помітили у мінімалістичному вбранні, який одразу привернув до себе увагу вишуканою лаконічністю, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також З чим носити в'єтнамки влітку: стильні образи від модних дівчат

Які туфлі стануть в моді у 2025 році?

Стилісти підібрали для акторки базову білу футболку з подовженим рукавом, яку доповнював незвичний шлейф, що спадав по класичних штанах-сигаретах. Довершили образ чорні сонцезахисні окуляри, масивне сріблясте кольє та чорна сумка на довгій ручці, а особливою родзинкою стало взуття.

Енн Гетевей у новому фільмі з’явиться у туфлях моделі Modellerie від бренду Prada з колекції весна-літо 2025. Їхньою особливістю є крилата форма з вирізами спереду та на п’ятці. Туфлі на низьких підборах є практичними та зручними, тому точно зберуть навколо себе поціновувачів мінімалістичного стилю.



Модне взуття Енн Гетевей / Фото Getty Images

З трендів багато років не виходять класичні туфлі-човники, тому можна підібрати для себе щось у схожому цікавому стилі, для урізноманітнення власного гардероба. Енн Гетевей показала на власному прикладі, як вдало доповнити білий верх та низ білосніжними туфлями. Втім класичні чорні до монохромних аутфітів у білому кольорі також чудово підходять.

До слова, влітку актуальними стали шльопанці в сітку, балетки зі стразами та базові балетки з сіточки.