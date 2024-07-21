Як її використовувати у догляді за волоссям, аби прискорити його ріст та покращити стан, розповідаємо далі.

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Як використовувати олії для росту волосся

Тікток-блогерка Лене Керес ділиться на своїй сторінці роликами, присвяченими догляду за волоссям. Так, нещодавно дівчина розповіла, як використовувати олію для росту пасом. Цю техніку вона успішно перевірила на собі, тож тепер ділиться секретами з іншими.

Для того, аби спеціальна олія спрацювала, спершу вона робить масаж голови гребінцем 2 – 3 хвилини. Після того дівчина наносить розмаринову воду на коріння, додаючи, що це сприяє кращому результату, та ще раз масажує голову.

Лише тепер вона починає додавати олію. Невеликими краплями Лене розподіляє засіб по шкірі голови, а згодом розтирає його руками, масажуючи голову.

Як наносити олію на волосся: дивіться відео

Також дівчина використовує масажер для голови, аби ще краще розподілити олію. Вона наголошує, що ним слід рухати тільки шкіру, аби не пошкодити волосся.

Наостанок вона наносить олію ще й на кінчики волосся, попередньо розігріваючи її в руках. Далі Лене заплітає пасма у дві кіски та лишає їх під шапочкою для волосся на кілька годин.

Після 2 – 3 годин очікування вона миє волосся та отримує блискучі пасма, які доволі швидко ростуть та мають здоровий вигляд.

Додамо, що існує велике різноманіття олій для волосся. Обрати можна будь-яку марку та вид, залежно від потреб та побажань. Робити подібні процедури з ними краще ж кілька разів на тиждень.