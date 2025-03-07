Від плями не буде й сліду: як вивести червоне вино з одягу

Щоб пляма не просочилася й не засохла на тканині, її потрібно одразу запирати. Та якщо процес трішки затягнувся, то стару пляму від вина можна також вивести, якщо знати перевірені методи, які справді допомагають.

Пляма від вина на одязі чи постільній білизні може спіткати кожного, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Щоб не зіпсувати тканину, потрібно знати кілька ефективних методів, які мають найкращий ефект.

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Через те, що у червоному вині міститься танін – природна речовина, яка є в червоному винограді. Дубильні речовини зв’язуються з волокнами тканини й залишають плями, які складно вивести.

Усім треба запам’ятати головне правило – коли розіллєте вино на одяг, його одразу треба вимочити у воді й не дати плямі засохнути, а вже далі братися за виведення. Ось кілька способів, які можуть допомогти зі свіжими чи навіть старими плямами.

Виведення свіжої плями від вина

Спочатку промочіть тканину паперовим рушничком, а далі скористайтеся одним із дієвих методів.

Пляму посипте сіллю й залишіть на ніч. Сіль допоможе увібрати в себе багато винного пігменту, а вже вранці можете кидати в прання. Пляму на білому одязі можна залити оцтом та кількома краплями розчину для миття посуду й залишити також на ніч, а вранці кинути в прання.



Пляму від вина можна легко вивести / Фото Getty Images

Червону пляму з тканини добре витягує сода. Її потрібно просто посипати на пляму й залишити до моменту, поки вона не стане рожевою. Далі соду можна замінити на свіжу, щоб вона всмоктувала колір вина.

Вино з волокон може вивести сода з додаванням оцту зверху. Бульбашкова реакція може швидко прибрати з волокон колір.

Виведення старої плями від вина

Перш ніж починати видалення старої плями від вина, спочатку її треба добре вимочити в холодній воді. На ділянку нанесіть рідкий порошок або засіб для миття посуду. Далі занурте одяг в ємність з холодною водою на всю ніч. Після цього нанесіть спеціальний засіб для виведення плям й поперіть. Цей метод допоможе вивести стару пляму від червоного вина.