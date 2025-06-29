Вивести запах поту з одягу можна раз і назавжди: 6 дієвих порад

Позбутися запаху поту з одягу вдасться за допомогою кількох підручних засобів, які знайдуться на кожній кухні. Не завжди прання здатне вивести поганий запах речей, тому потрібно вдаватися до додаткових методів.

Одяг з поганим запахом створює багато незручностей, однак прощатися з вбранням не варто, оскільки можна скористатися народними методами, які перевірили й визнали їхню ефективність, пише 24 Канал.

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Харчова сода

Соду потрібно додати до порошку в пропорції 2:1 й засипати цю суміш до пральної машини. Якщо запах дуже сильний, тоді річ можна замочити на ніч в розчині води та соди, а вже вранці просто виполоскати без додаткового прання.

Оцет

Кислота, що міститься в оцті, чудово розщеплює залишки, які викликають неприємні запахи. Потрібно змішати частину оцту з чотирма частинами води у тазику, занурити туди одяг на 30 хвилин. За цей час оцет розщепить бактерії, які викликають поганий аромат. Після цього виперіть речі у пральній машині з порошком.

Господарське мило

Неприємний запах поту добре виводить господарське мило. Потрібно затерти ним проблемні місця й залишити на кілька годин, а тоді випрати в пральній машинці.



Господарське мило добре виводить запах поту / Фото Pexels

Лимон

Прибрати запах може сік лимона. Його потрібно вичавити й розвести в невеликій кількості води й нанести на тканину. Після цього річ потрібно висушити на сонці.

Сіль

Зробіть сольовий розчин, який також чудово позбавляє від неприємного аромату поту. Столову ложку солі потрібно розвести в літрі води, а тоді замочити одяг на кілька хвилин й випрати в пральній машинці.

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Спирт

Завдяки спирту можна чудово прибрати погані запахи з одягу. Розведіть спирт з водою в однаковій пропорції, а тоді обробіть проблемні ділянки й висушіть. Прати речі після обробки спиртом не потрібно.