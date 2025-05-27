Напій, що допоможе вам легко позбутися набряків: ефект вражає

Один напій допоможе вам позбавитись набряків. Йдеться про смузі з "чарівних" компонентів. Усі складники цього напою не тільки смачні, а ще й неймовірно корисні.

Перевагою смузі також є ситність. Цей напій легко може стати заміною повноцінного прийому їжі, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

Читайте також Косметичні засоби, які не варто купувати: дивіться на склад, а не на упаковку

Яке смузі допоможе вивести воду

Інгредієнти, які потрібні для такого смузі:

1 огірок – має сечогінний ефект;

1 ківі – багате калієм та вітаміном С;

1 стебло селери – допомагає вивести рідину;

половина зеленого яблука – багате клітковиною;

1 склянка кокосової води – для підтримки водного балансу;

сік половини лимона – сприяє покращенню обміну речовин;

невелика кількість петрушки (достатньо декількох листків) – природний діуретик;

1 чайна ложка тертого імбиру – активізує кровообіг.



Як треба їсти, аби схуднути / Фото Pexels

Щоб приготувати це смузі потрібно нарізати усі інгредієнти і перебити їх блендером. Змішувати треба поки не вийде однорідна консистенція.

Якщо смузі вийде занадто насиченим, розбавте його водою і поступово пийте.

Зверніть увагу! Такий смузі потрібно пити курсом – 1 раз на день протягом 5 – 7 днів. Завдяки цьому, ви легко позбудетесь набряків.