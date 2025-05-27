Напій, що допоможе вам легко позбутися набряків: ефект вражає
- Смузі з огірком, ківі, селерою, зеленим яблуком, кокосовою водою, лимоном, петрушкою та імбиром допомагає зменшити набряки.
- Напій потрібно пити курсом по 1 разу на день протягом 5-7 днів для досягнення найкращих результатів.
Один напій допоможе вам позбавитись набряків. Йдеться про смузі з "чарівних" компонентів. Усі складники цього напою не тільки смачні, а ще й неймовірно корисні.
Перевагою смузі також є ситність. Цей напій легко може стати заміною повноцінного прийому їжі, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.
Читайте також Косметичні засоби, які не варто купувати: дивіться на склад, а не на упаковку
Яке смузі допоможе вивести воду
Інгредієнти, які потрібні для такого смузі:
- 1 огірок – має сечогінний ефект;
- 1 ківі – багате калієм та вітаміном С;
- 1 стебло селери – допомагає вивести рідину;
- половина зеленого яблука – багате клітковиною;
- 1 склянка кокосової води – для підтримки водного балансу;
- сік половини лимона – сприяє покращенню обміну речовин;
- невелика кількість петрушки (достатньо декількох листків) – природний діуретик;
- 1 чайна ложка тертого імбиру – активізує кровообіг.
Як треба їсти, аби схуднути / Фото Pexels
Щоб приготувати це смузі потрібно нарізати усі інгредієнти і перебити їх блендером. Змішувати треба поки не вийде однорідна консистенція.
Якщо смузі вийде занадто насиченим, розбавте його водою і поступово пийте.
Зверніть увагу! Такий смузі потрібно пити курсом – 1 раз на день протягом 5 – 7 днів. Завдяки цьому, ви легко позбудетесь набряків.