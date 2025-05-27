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Lady Fit ladies Напій, що допоможе вам легко позбутися набряків: ефект вражає
27 травня, 10:00
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Напій, що допоможе вам легко позбутися набряків: ефект вражає

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Смузі з огірком, ківі, селерою, зеленим яблуком, кокосовою водою, лимоном, петрушкою та імбиром допомагає зменшити набряки.
  • Напій потрібно пити курсом по 1 разу на день протягом 5-7 днів для досягнення найкращих результатів.

Один напій допоможе вам позбавитись набряків. Йдеться про смузі з "чарівних" компонентів. Усі складники цього напою не тільки смачні, а ще й неймовірно корисні.

Перевагою смузі також є ситність. Цей напій легко може стати заміною повноцінного прийому їжі, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Яке смузі допоможе вивести воду

Інгредієнти, які потрібні для такого смузі:

  • 1 огірок – має сечогінний ефект;
  • 1 ківі – багате калієм та вітаміном С;
  • 1 стебло селери – допомагає вивести рідину;
  • половина зеленого яблука – багате клітковиною;
  • 1 склянка кокосової води – для підтримки водного балансу;
  • сік половини лимона – сприяє покращенню обміну речовин;
  • невелика кількість петрушки (достатньо декількох листків) – природний діуретик;
  • 1 чайна ложка тертого імбиру – активізує кровообіг.


Як треба їсти, аби схуднути / Фото Pexels

Щоб приготувати це смузі потрібно нарізати усі інгредієнти і перебити їх блендером. Змішувати треба поки не вийде однорідна консистенція.

Якщо смузі вийде занадто насиченим, розбавте його водою і поступово пийте.

Зверніть увагу! Такий смузі потрібно пити курсом – 1 раз на день протягом  5 – 7 днів. Завдяки цьому, ви легко позбудетесь набряків.