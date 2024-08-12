Щоб повернути шкірі тонус та свіжість, можна використовувати патчі для очей. Як їх обрати, розповідаємо далі.

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Які патчі бувають

Патчі бувають різних видів. Усі вони мають певні особливості.

Так, до прикладу, гідрогелеві патчі щільно прилягають до шкіри, мають антинабряковий та зволожувальний ефект.

Тканинні ж патчі виготовляються з бавовни, бамбукового або конопляного волокна, шовку або синтетики. Вони прилягають до шкіри не так сильно, але часто містять велику концентрацію активних компонентів.

Натомість колагенові патчі утворені з листів колагену та просочені сироваткою. Вони є розчинними.

Патчі з якими доповненнями шукати

99% ефекту від патчів залежить від сироватки, якою вони просочені. Для дійсно гарного результату варто звернути увагу на такі компоненти:

Зволожувальні компоненти: гіалуронова кислота, колаген, екстракти алое та морських водоростей, полісахариди, рослинний гліцерин, муцин равлика.

Освітлювальні компоненти: вітамін С, ретинол, ніацинамід, арбутин, екстракти огірка, петрушки.

Компоненти для зменшення синців: рутин, есцин, екстракти зеленого чаю, кінського каштана.

Крім того, у патчі часто додають кофеїн для зменшення набряків та антивікові інгредієнти, зокрема пептиди, колоїдне золото, вітамін Е, еластин, які також будуть чудовим вибором.

Як обирати патчі

Найкраще обирати патчі, що відповідають індивідуальним потребам, спираючись на склад сироватки, щоб отримати максимальний ефект.

Крім того, слід пам'ятати, що патчі повинні відповідати лінії нижньої повіки й бути досить великими, щоб перекривати всю зону, де є синці.