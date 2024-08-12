Чтобы вернуть коже тонус и свежесть, можно использовать патчи для глаз. Как их выбрать, рассказываем далее.

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Какие патчи бывают

Патчи бывают разных видов. Все они имеют определенные особенности.

Так, к примеру, гидрогелевые патчи плотно прилегают к коже, имеют антиотечный и увлажняющий эффект.

Тканевые же патчи изготавливаются из хлопка, бамбукового или конопляного волокна, шелка или синтетики. Они прилегают к коже не так сильно, но часто содержат большую концентрацию активных компонентов.

Зато коллагеновые патчи образованы из листов коллагена и пропитаны сывороткой. Они являются растворимыми.

Патчи с какими дополнениями искать

99% эффекта от патчей зависит от сыворотки, которой они пропитаны. Для действительно хорошего результата стоит обратить внимание на такие компоненты:

Увлажняющие компоненты: гиалуроновая кислота, коллаген, экстракты алоэ и морских водорослей, полисахариды, растительный глицерин, муцин улитки.

Осветляющие компоненты: витамин С, ретинол, ниацинамид, арбутин, экстракты огурца, петрушки.

Компоненты для уменьшения синяков: рутин, эсцин, экстракты зеленого чая, конского каштана.

Кроме того, в патчи часто добавляют кофеин для уменьшения отеков и антивозрастные ингредиенты, в частности пептиды, коллоидное золото, витамин Е, эластин, которые также будут отличным выбором.

Как выбирать патчи

Лучше всего выбирать патчи, соответствующие индивидуальным потребностям, опираясь на состав сыворотки, чтобы получить максимальный эффект.

Кроме того, следует помнить, что патчи должны соответствовать линии нижнего века и быть достаточно большими, чтобы перекрывать всю зону, где есть синяки.