Звичка, яка допоможе скоротити стрес на 70%

Вчені довели, що є звичка, яка значно знижує стрес. Також вона може посилити концентрацію і зменшити тривожність.

Цією звичкою є читання. Щоб перетворити цей процес на антистрес, потрібно враховувати деякі нюанси, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як легко позбутися стресу?

Виявляється, аби швидко позбутися стресу, потрібно витратити усього 6 хвилин на читання певних книг. Саме такого часу буде достатньо, щоб тіло вийшло "з режиму тривоги".

Як легко позбутися стресу після роботи / Фото Pexels

У чому користь читання:

сповільнюється серцебиття;

розслабляються м'язи;

знімається напруга;

"омолоджується" мозок.

Цікаво! Єльська школа громадського здоров'я довела, що люди, які читають хоча б 3,5 години на тиждень мають на 17% менший ризик передчасної смерті.

Потрібно розуміти, що читання допомагає підвищити рівень емоційного інтелекту. Адже читач "проживає" історії, написані на папері.

Як знизити тривожність / Фото Pexels

Щоб процес зняття стресу відбувався швидше, необхідно обирати правильні книги. До таких належать:

добірки поезій;

легкі романи;

різного роду есе;

надихаючі біографії.

Зверніть увагу! Психологи радять уникати літератури, що може підвищити рівень стресу. Йдеться, зокрема, про трилери, детективи.