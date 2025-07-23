Звичка, яка допоможе скоротити стрес на 70%
- Читання здатне знижувати стрес на 70%, покращувати концентрацію та зменшувати тривожність.
- Для зняття стресу рекомендується читати легкі романи, добірки поезій, есе та надихаючі біографії.
Вчені довели, що є звичка, яка значно знижує стрес. Також вона може посилити концентрацію і зменшити тривожність.
Цією звичкою є читання. Щоб перетворити цей процес на антистрес, потрібно враховувати деякі нюанси, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Як легко позбутися стресу?
Виявляється, аби швидко позбутися стресу, потрібно витратити усього 6 хвилин на читання певних книг. Саме такого часу буде достатньо, щоб тіло вийшло "з режиму тривоги".
У чому користь читання:
- сповільнюється серцебиття;
- розслабляються м'язи;
- знімається напруга;
- "омолоджується" мозок.
Цікаво! Єльська школа громадського здоров'я довела, що люди, які читають хоча б 3,5 години на тиждень мають на 17% менший ризик передчасної смерті.
Потрібно розуміти, що читання допомагає підвищити рівень емоційного інтелекту. Адже читач "проживає" історії, написані на папері.
Щоб процес зняття стресу відбувався швидше, необхідно обирати правильні книги. До таких належать:
- добірки поезій;
- легкі романи;
- різного роду есе;
- надихаючі біографії.
Зверніть увагу! Психологи радять уникати літератури, що може підвищити рівень стресу. Йдеться, зокрема, про трилери, детективи.