Як швидко охолодитися під час спеки: ці лайфхаки гарантовано вас врятують
- Щоб швидко охолодитися під час спеки, рекомендується прийняти холодний душ або ванну, зробити компрес з рушника на потилицю або лоб, а також холодну ванночку для ніг.
- Важливо також вживати рідину помірно, але часто.
Спекотне літо може стати справжнім випробуванням для організму. Перегрів здатен викликати не тільки дискомфорт, а й серйозні проблеми зі здоров’ям.
Важливо своєчасно "охолоджуватись", аби організму ставало легше. Робити це достатньо легко, якщо знати певні секрети, пише 24 Канал.
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Як швидко охолодитись
Охолодитись можна буквально за декілька хвилин. Для цього потрібно:
- Прийняти холодний душ або ванну – один з найефективніших способів охолодження.
- Зробити компрес з рушника (його можна покласти на потилицю або лоб).
- Зробити холодну ванночку для ніг (просто поставте ноги у миску з водою).
Існує упередження, що під час спеки потрібно надмірно багато пити. Насправді ж, необхідно вживати рідину помірно.
Як легко охолодитися у спекотну погоду / Фото Pexels
Також потрібно пам'ятати, що
- вода не має бути надмірно холодною;
- пити потрібно не багато за раз, а часто і маленькими ковтками;
- пити потрібно просту воду, а не солодку (не варто також вживати багато алкоголю та кави, вони зневоднюють організм).
Як потрібно вдягатись у спеку
Влітку одяг має бути легким. Найкраще обирати саме світлі кольори. Також важливо уникати синтетики, адже вона "парить".
Що робити, аби було менш спекотно / Фото Pexels
Не варто забувати і про головні убори. Особливо важливо закривати голову, коли ви перебуваєте під активним сонцем.