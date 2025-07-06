7 ритуалів, які допоможуть краще прокидатися вранці: це цікаво знати

Кожному з нас важко прокидатися після солодкого сну, особливо у понеділок, перед початком робочого тижня. Та для того, щоб зробити ранки натхненними та мати гарний настрій вже від ранку, варто скористатися кількома дієвими техніками.

Бадьоре прокидання налаштовує нас на кращий день, даруючи порцію натхнення та бажання діяти й щось робити, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Щоб ранок виявився легким, психологи навели кілька ритуалів, яких треба дотримуватися звечора.

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Холодний душ для ніг

Охолодження стоп чи нижньої частини ніг водою перед сном, допомагає знизити температуру тіла, а це сприяє швидкому засинанню та якісному сну. Серед ночі ви не будете прокидатися й встанете повноцінно виспаними.

Вечеря з білків

Нехай ваша вечеря буде багата білком, в якому міститься триптофан, що підтримує вночі відновлення тканин та м’язів. Така вечеря корисна для всіх активних людей, чи тих, хто любить поїсти вночі.

Їжа з магнієм

Магній заспокоює нервову систему й впливає на глибокий сон. Увечері звертайте увагу на цільнозернові продукти, молочні вироби, рибу, горіхи, банани, апельсини.

Завершення роботи до 21:00

Дайте собі за кілька годин до сну повноцінно відпочити, а не перевіряти робочі чати. Робота ввечері підтримує високий рівень кортизолу й пригнічує мелатонін, який пригнічує сон.



Ввечері присвятіть час відпочинку / Фото з інстаграму Емілі Сіндлев

Темрява вночі

Дехто любить спати з нічниками, чи відкритими шторами, однак для повноцінного сну потрібна повна темрява вночі.

Візуальне налаштування

За кілька хвилин до сну почніть уявляти щось приємне. Подумайте про свою мрію, згадайте приємні емоції чи бажання. Уява допомагає швидше заснути.

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Увімкніть звуки природи

Для кращого засинання, послухайте звук дощу, спів пташок, звуки хвиль моря. Такий приємний фон пришвидшує сон та сприяє глибокому сну.