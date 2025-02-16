16 лютого, 10:00
Як накрутити волосся за допомогою прищіпок
Основні тези
- Накрутити волосся можна за допомогою підручних засобів, таких як прищіпки, шкарпетки, та стрічки.
- Для створення завитків за допомогою прищіпок вам також знадобляться тримачі для волосся, засоби для укладки та фіксації.
Методів накрутки волосся існує дуже багато. Для цього можна використати професійну техніку.
Також накрутити волосся можна, завдяки підручним засобам. Зокрема, шкарпеткам, стрічкам і навіть прищіпкам, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.
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Як зробити кучері, завдяки прищіпкам
Аби зробити завитки, завдяки цьому методу, вам потрібні:
- прищіпки;
- тримачі для волосся;
- засоби для укладки та фіксації (аби зачіска трималась довше).
Як зробити кучері в домашніх умовах / Фото Pexels
Як робити:
- для початку вам потрібно нанести значну кількість засобу для укладки на волосся, наприклад, мусу чи пінки;
- далі розділіть волосся на 2 – 4 частини;
- починайте накручувати волосся, намотуючи прядку на задню частину прищіпки;
- кінець прядки "затисніть" прищіпкою;
- після того, як усе волосся буде накручене, залиште його на щонайменше декілька годин.
Лайфхак! Аби пришвидшити створення укладки, ви можете просушити волосся за допомогою фену.
Відеоінструкція для створення такої укладки:
Зверніть увагу! Завдяки цьому методу у вас вийдуть доволі чіткі кучері. Щоб зробити їх "розслабленішими", просто злегка розчешіть волосся.