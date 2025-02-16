Як накрутити волосся за допомогою прищіпок

Методів накрутки волосся існує дуже багато. Для цього можна використати професійну техніку.

Також накрутити волосся можна, завдяки підручним засобам. Зокрема, шкарпеткам, стрічкам і навіть прищіпкам, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.

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Як зробити кучері, завдяки прищіпкам

Аби зробити завитки, завдяки цьому методу, вам потрібні:

прищіпки;

тримачі для волосся;

засоби для укладки та фіксації (аби зачіска трималась довше).



Як зробити кучері в домашніх умовах / Фото Pexels

Як робити:

для початку вам потрібно нанести значну кількість засобу для укладки на волосся, наприклад, мусу чи пінки; далі розділіть волосся на 2 – 4 частини; починайте накручувати волосся, намотуючи прядку на задню частину прищіпки; кінець прядки "затисніть" прищіпкою; після того, як усе волосся буде накручене, залиште його на щонайменше декілька годин.

Лайфхак! Аби пришвидшити створення укладки, ви можете просушити волосся за допомогою фену.

Відеоінструкція для створення такої укладки:

Зверніть увагу! Завдяки цьому методу у вас вийдуть доволі чіткі кучері. Щоб зробити їх "розслабленішими", просто злегка розчешіть волосся.