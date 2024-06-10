Виглядатиме ідеально: візажистка Кім Кардаш'ян поділилась порадами щодо макіяжу жирної шкіри

Візажистка Еш Холм, яка працює з Кім та Хлої Кардаш'ян, розповіла, як правильно робити макіяж для жирної шкіри, щоб вона виглядала бездоганно.

У чому секрет такого макіяжу та що радить робити відома візажистка, розповідаємо далі.

До теми Найкращий союзник ідеальної посмішки: які відтінки помади допоможуть зробити зуби білішими

Як робити макіяж для жирної шкіри

Візажистка Еш Холм, яка працює з такими зірками, як Кім Кардаш'ян, Хлої Кардаш'ян, Аріана Гранде та Меган Фокс, поділилась найкращими порадами щодо макіяжу жирної шкіри, які дадуть змогу отримати ідеальний привабливий вигляд.

Дотримуйтесь своєї звичної рутини в макіяжі. Робіть усе, що змушує вас відчувати себе гарною, а потім звернуть увагу на завершальний штрих, який я люблю робити. Візьміть кремові рум’яна, що дуже добре лягають поверх пудри, та легенько нанесіть їх. Я роблю це або з кремовими рум’янами, або з кремовим хайлайтером. Ви можете вибрати одне з двох,

– розповідає візажистка.

Причина, по якій вона наносить один рідкий продукт поверх пудри, полягає в тому, щоб уникнути надто сильного блиску.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Це створить ефект роси, і ви не відчуватимете, що жирний блиск забирає найкраще протягом дня,

– пояснила Еш Холм.

Як виглядає подібний макіяж: дивіться відео

Ще одна порада для жирного типу шкіри, про яку, за її словами, варто пам’ятати, полягає у тому, що менше означає краще.

Я переконалася, що тонкі шари макіяжу працюють найкраще. Чим він тонший, тим менше буде відслоювання. Візьміть пудру і злегка нанесіть її на місця, де макіяж може попливти. Це зафіксує косметику. Однак шар пудри також має бути тонким, інакше вийде зворотний ефект,

– каже Еш Холм.

Візажистка також рекомендує не ігнорувати спрей для фіксації макіяжу, а для бездоганного ефекту застосовувати його у два шари.

Я наношу спрей і роблю перерву, а потім додаю ще один шар,

– ділиться експертка.

У проміжках між нанесенням шарів Еш обережно вбиває пудру в шкіру, поки спрей для фіксації ще висихає. За її словами, це дійсно гарно фіксує макіяж і робить його бездоганним навіть у жаркому кліматі.