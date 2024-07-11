Які елементи догляду є обов'язковими, на думку відомої б’юті-блогерки, щоб шкіра залишалась сяючою та доглянутою, розповідаємо далі.

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Які елементи догляду за шкірою є обов'язковими

Сертифікована трихологиня та б’юті-блогерка Еббі Юнг, що має понад мільйон підписників у тікток, поділилась на своїй сторінці обов'язковими елементами догляду, які дозволяють їй у 30-річному віці мати гладеньку та блискучу шкіру.

Перш за все, вже не один рік вона щодня наносить на шкіру сонцезахист.

Найголовніше тут – робити це системно. Інакше ви ризикуєте втратити весь чудовий прогрес,

– пояснює тіктокерка.

Також вона регулярно використовує ретинол. Еббі каже, що антивіковий ефект цього та подібних засобів не розчаровує.

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Які елементи догляду є важливими: дивіться відео

Крім того, блогерка застосовує антиоксиданти.

Використання продуктів з антиоксидантами надзвичайно важливе для передбачення пошкоджень шкіри, які ведуть до появи старіння. До прикладу, я регулярно наношу ніацинамід, вітамін С та мідний пептид,

– ділиться жінка.

Наостанок вона додає, що також вважає важливою LED-терапію з червоним світлом. За її словами, регулярне використання маска для фототерапії з таким світлом зменшує прояви старіння та покращує загальним стан шкіри.