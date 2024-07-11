Какие элементы ухода являются обязательными, по мнению известной бьюти-блогера, чтобы кожа оставалась сияющей и ухоженной, рассказываем дальше.

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Какие элементы ухода за кожей являются обязательными

Сертифицированный трихолог и бьюти-блогер Эбби Юнг, имеющая более миллиона подписчиков в тикток, поделилась на своей странице обязательными элементами ухода, которые позволяют ей в 30-летнем возрасте иметь гладкую и блестящую кожу.

Прежде всего, уже не один год она ежедневно наносит на кожу солнцезащиту.

Самое главное здесь – делать это системно. Иначе вы рискуете потерять весь замечательный прогресс,

– объясняет тиктокер.

Также она регулярно использует ретинол. Эбби говорит, что антивозрастной эффект этого и подобных средств не разочаровывает.

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Кроме того, блогерша применяет антиоксиданты.

Использование продуктов с антиоксидантами чрезвычайно важно для предсказания повреждений кожи, которые ведут к появлению старения. К примеру, я регулярно наношу ниацинамид, витамин С и медный пептид,

– делится женщина.

Напоследок она добавляет, что также считает важной LED-терапию с красным светом. По ее словам, регулярное использование маска для фототерапии с таким светом уменьшает проявления старения и улучшает общее состояние кожи.