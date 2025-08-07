Кожного сезону з’являються нові тренди, які хочуть більшість дівчат. Найчастіше нові елементи вбрання стають модними після того, як їх починають носити трендсеттери, але відповідальність щодо запуску певного тренду належить якомусь конкретному бренду.

Люди завжди шукають для себе щось нове, а за це відповідають креативні дизайнери багатьох брендів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Дизайнер детальніше розповів, звідки саме пішла мода на ту чи іншу річ, яку активно почали носити зірки, а потім всі інфлюенсери.

Звідки взялися тренди 2025 року?

Плетена сумка

Сумка з переплетеної шкіри – це фірмова ознака бренду Bottega Veneta. Їхні м’які та ідеальні сумки стали класикою на щодень. Маленькі сумочки з вкороченими ручками пішли в моду саме від італійської марки.



Трендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Спідниця преппі

Спідниця на низькій посадці у складки з’явилася в колекції бренду Miu Miu, а тоді такі спідниці почали повторювати всі інші бренди. Ця річ не втрачає популярності вже три роки поспіль.



Трендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Солом’яний капелюх

Трохи перебільшена форма капелюха та хвилястий край – це фірмовий головний убір бренду Jacquemus.



Трендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Сумка з вигнутою ручкою

Найвпізнаванішою сумкою є Prada Cleo. Вона вирізняється фірмовою вигнутою ручкою та блиском. Найкраще виглядають силуети в білому та чорному кольорі.



Трендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Плетена сумка з вишивкою

Культовою цього літа стала сумка від бренду Loewe. Її можна легко впізнати за вишивкою чи принтом.



Трендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

До слова, дизайнер рекомендує для дорогого вигляду біля басейну обирати головні убори з натуральних матеріалів, додавати до гардероба льон, шовк, бавовну, й використовувати пастельні відтінки.