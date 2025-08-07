Каждый сезон появляются новые тренды, которые хотят большинство девушек. Чаще всего новые элементы нарядов становятся модными после того, как их начинают носить трендсеттеры, но ответственность по запуску определенного тренда принадлежит какому-то конкретному бренду.

Люди всегда ищут для себя что-то новое, а за это отвечают креативные дизайнеры многих брендов, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Дизайнер подробнее рассказал, откуда именно пошла мода на ту или иную вещь, которую активно начали носить звезды, а затем все инфлюенсеры.

Откуда взялись тренды 2025 года?

Плетеная сумка

Сумка из переплетенной кожи – это фирменный признак бренда Bottega Veneta. Их мягкие и идеальные сумки стали классикой на каждый день. Маленькие сумочки с укороченными ручками пошли в моду именно от итальянской марки.



Трендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Юбка преппи

Юбка на низкой посадке в складки появилась в коллекции бренда Miu Miu, а тогда такие юбки начали повторять все другие бренды. Эта вещь не теряет популярности уже три года подряд.



Трендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Соломенная шляпа

Немного преувеличенная форма шляпы и волнистый край – это фирменный головной убор бренда Jacquemus.



Трендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Сумка с изогнутой ручкой

Самой узнаваемой сумкой является Prada Cleo. Она отличается фирменной изогнутой ручкой и блеском. Лучше всего смотрятся силуэты в белом и черном цвете.



Трендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Плетеная сумка с вышивкой

Культовой этим летом стала сумка от бренда Loewe. Ее можно легко узнать по вышивке или принту.



Трендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

К слову, дизайнер рекомендует для дорогого вида у бассейна выбирать головные уборы из натуральных материалов, добавлять в гардероб лен, шелк, хлопок, и использовать пастельные оттенки.