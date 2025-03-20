Взуття, яке буде лідирувати цієї весни: зверніть на нього увагу

Теплі дні починають стабілізовуватися, тому можна вже відкривати образи європейських модниць й надихатися їхніми виходами. Вони вже почали активно фіналізувати весняні аутфіти легким взуттям, до яких увійшли кросівки, балетки, лофери тощо.

Взуття є важливим аспектом у створенні образів незалежно від сезону, оскільки задає образу правильного тону, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Кожна пара взуття здатна створити особливий настрій, тому радимо звернути увагу на цікаві варіанти.

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Лаковані дербі

Іспанська модниця Бланка Міро обирає для себе цієї весни бордові дербі. Образ вона доповнила штанами, бомбером, шапкою та яскравим шарфом.

Боксерські кросівки

Ця модель кросівок для багатьох може бути суперечливою, але Емілі Сіндлев на собі показала, як вони ефектно виглядають. Білявка поєднала кеди з мініспідницею, сорочкою та бомбером й образ став бездоганним.

Замшеві лофери

Класичні чорні лофери – це база, яка є в багатьох з нас. Як альтернативу можна обрати бежеву пару, яка ідеально поєднається з бежевим чи чорним монохромним образом.

Двоколірні балетки

Раніше двоколірні балетки із заокругленим носком були дуже модними, згодом їх на певний час забули, а тепер вони знову мають шанс опинитися в списку бажань. Їх легко стилізувати з джинсами, штанами, спідницями та платтями.

Дівчата також люблять носити взуття на підборах, тож якщо воно вам подобається, рекомендуємо звернути увагу на нові моделі босоніжок, які представили дизайнери на весняно-літній сезон.