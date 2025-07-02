3 улюблені пари взуття француженок: вони їх обожнюють

Французький стиль досить особливий. Модниці вміють бездоганно виглядати в будь-яку пору року. За їхніми образами слідкують безліч прихильників, які надихаються легкою та зручною стилізацією. Влітку парижанки обожнюють доповнювати свої виходи улюбленим взуттям, з яким не можуть розпрощатися з року в рік.

Дівчата з Франції відомі тим, що вміють вдало поєднати базові речі з трендовими елементами гардероба, пише 24 Канал. Влітку в них більше експериментів з одягом, тож вони залюбки приміряють усі сезонні речі та найбільше їх поєднують з трьома парами взуття.

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Французький стиль є один з найвпізнаваніших, тому рекомендуємо придивитися до взуття, яке ви можете додати до свого гардероба, щоб створювати схожі образи.

Балетки

Щоб створити легкий та вишуканий аутфіт, француженки залюбки довершують свої образи балетками. Якщо до нас це взуття повернулося кілька років тому, то з балетками парижанки не прощалися ніколи. Модниці їх носять з сукнями, спідницями, джинсами та штанами. Окрім класичних базових чорних балеток, вони ще роблять ставку на яскраві кольори.

Туфлі на низьких підборах

Француженки завжди обирають для себе комфорт, тому їх рідко можна побачити в туфлях-човниках на підборах. Натомість вони взувають слінгбеки чи взуття на низьких підборах, на яких можна ходити тривалий час містом й не втомитися. Такі туфлі виглядають красиво та легко поєднуються з будь-яким вбранням.

Кольорові кросівки

Попри те, що парижанки закохані в класичний одяг, у їхньому гардеробі є безліч кольорового вбрання. Лаконічні та комфортні кольорові кросівки дають чудову можливість стилізувати речі будь-яких відтінків.

Французький стиль – зовсім не про тренди, а про затишні речі з ноткою романтики. Вони одягаються так, щоб ніхто не помітив їхніх старань, а збоку це виглядало таким чином, наче вони одягнули те, що перше втрапило їм на очі в шафі. Повторити образи парижанок досить просто, треба лише переглянути їхні літні виходи.