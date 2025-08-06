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Lady Поради для Lady Не вдягайте їх у 2025 році: антитрендове взуття, яке давно вийшло з моди
6 серпня, 12:13
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Не вдягайте їх у 2025 році: антитрендове взуття, яке давно вийшло з моди

Юлія Турелик
Основні тези
  • Громіздкі кросівки та кросівки з надписами втратили популярність, їх замінюють елегантні, мінімалістичні моделі.
  • Балетки з гострим носком вважаються застарілими, модними є моделі із заокругленим носком, наприклад, Мері Джейн чи балетки з бантиком.

Кожного сезону дизайнери пропонують нам нові тренди, а застарілі моделі стають вже неактуальними. Кілька моделей взуття цього року перейшло у розряд антитрендів, тож від них варто позбутися.

Підбираючи для себе пару взуття, варто орієнтуватися не лише на комфорт, але й на модні тенденції, пише 24 Канал. У гардеробі дівчини, яка слідкує за своїм виглядом, точно не має бути взуття, яке давно втратило свою актуальність.

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Яке взуття є антитрендовим?

Громіздкі кросівки

Забудьте про масивні кросівки, оскільки вони вже давно втратили популярність. Зараз у моді елегантні моделі, мінімалістичні, з тонкою підошвою. Вони мають стильний та сучасний вигляд.


Антитрендове взуття 2025 року / Фото Pinterest

Балетки з гострим носком

Таке взуття вже давно вважається застарілим. Гострий носок красиво виглядає з підборами, а от балетки в моді із заокругленим носком. Візьміть до уваги трендові Мері Джейн, мінімалістичні балетки з бантиком, чи в сіточку, але від гострого носка треба відмовитися.


Антитрендове взуття 2025 року / Фото Pinterest

Кросівки з надписами

Колись було модним демонструвати марки одягу чи взуття, але зараз це вважається моветоном, тому від кросівок з надписами все ж таки варто відмовитися. Можна обрати аналогічну модель, яка виглядатиме без назви бренду набагато краще.


Антитрендове взуття 2025 року / Фото Pinterest

До слова, цього літа тренди підриває взуття у сіточку. Актуальними стали шльопанці в сітку, балетки зі стразами та базові балетки з сіточки.