Модні джинси на зиму: 5 найкращих варіантів на кожен день

Джинси вже давно завоювали любов дівчат зі всього світу, тому є найпопулярнішим варіантом денімових штанів. Їх носять всі – від знаменитостей до модних дівчат. Готуючись до нового сезону, радимо зосередитися на кількох найпопулярніших варіантах.

Саме джинси все ще залишаються стильним та комфортним варіантом на зимову пору, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Попри те, що джинси – це банальний вибір, втім фасони є настільки різноманітними, що цей елемент гардероба здатен не лише доповнити образ, але й стати його основою.

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У зимову пору в моді буде 6 варіантів джинсів, які дівчата будуть носити щодня й на святкові події. Ці кілька варіантів нікого не залишать байдужими.

Джинси з відворотами

Варіанти джинсів з манжетами зараз на пік популярності, тож стали фаворитами серед модниць. Завдяки цим джинсам ви зможете освіжити гардероб без додаткових витрат. Вам потрібно лише одягнути найдовшу пару у своєму гардеробі й підкотити її до щиколоток.



Актуальні джинси на зиму / Фото Cosmopolitan

Темні джинси

Денім темного кольору ідеально підходить на зимову пору року. Насичений відтінок додає шику зимовому образу. Поєднувати ці джинси можна з в’язаним светром чи пальтом.



Актуальні джинси на зиму / Фото Cosmopolitan

Широкі джинси

Такі джинси чудово виглядають з будь-яким вбранням. Приміряйте розслаблені силуети, які надають образу оригінальності та комфорту. Ці джинси стануть чудовим акцентом в аутфіті.



Актуальні джинси на зиму / Фото Cosmopolitan

Джинси з прикрасами

Нехай такі джинси не є доволі популярними, втім здатні чудово розбавити найпростіший образ. Обирайте джинси зі старазами, блискітками чи металевими деталями.



Актуальні джинси на зиму / Фото Cosmopolitan

Джинси прямого крою

Прямі силуети в денімі завжди будуть в моді. Вони універсальні й прості, тож стають ідеальним вибором для будь-якої ситуації. Окрім того, такі джинси чудово підлаштовуються під модні тренди, які є вашою перевагою.



Актуальні джинси на зиму / Фото Cosmopolitan