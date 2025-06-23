Головний убір повністю змінює образ: що обрати на літо

Влітку головні убори є дуже популярними, оскільки вдало довершують образ, та ще й захищають голову від сильного сонячного проміння. Один головний убір здатен кардинально змінити аутфіт, тож розповідаємо, на що варто звернути увагу цього сезону.

Влітку різноманіття уборів дозволяє підбирати їх під кожен стиль – від романтичного до драматичного, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юліко.

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Головні убори є доступними, оскільки продаються в широкому асортименті в різних магазинах. Потрібно лише обрати, що буде пасувати до ваших образів.

Творчий стиль

Обирайте для себе капелюх з широкими полями, у вінтажному стилі чи панаму з оригінальним принтом. Капелюхи з нетиповими формами мають досить цікавий вигляд.



Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко

Романтичний стиль

Солом’яний канотьє доповнить ніжні літні сукні чи спідниці. Робіть ставку на капелюх з бантом, який має романтичний вайб.



Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко

Драматичний стиль

Для створення драматичного образу, обирайте капелюх-федору. Красиво виглядає головний убір в глибокому кольорі та з чіткою формою. Також можна приміряти тюрбан.



Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко

Класичний стиль

На літо придбайте для себе акуратний солом’яний капелюх чи лаконічну кепку в нейтральному кольорі. Класика завжди виглядає елегантною. Стримано виглядає головний убір без зайвих деталей.



Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко

Натуральний стиль

Для комфортного й простого вигляду, варто приміряти панаму з льону чи капелюх з соломи. Такі головні убори підійдуть для міста й природи.



Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко

До слова, в моду повернулося взуття, яке ми не любили. Тепер їх активно носять відомі модниці.