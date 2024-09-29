5 кольорів, які зроблять образ дорогим: вони потрібні вам цієї осені
Кожній дівчині хочеться стильно та красиво виглядати, тому важливо звертати увагу не лише на вбрання, але на кольори, які здатні додати певної вишуканості та навіть зробити вигляд дорожчим.
Восени в моду входять стримані та елегантні відтінки, які здатні підкреслити статус, пише Lady 24. Вибір правильних кольорів може додати розкоші та зробити образ візуально дорогим. Головне – вибирайте речі якісних тканин, які стануть для вас вигідною інвестицією.
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Коричневий
Восени додавайте у свій гардероб різні відтінки коричневого – від світлішого до темнішого. Це можуть бути тренчі, пальта чи вельветові штани або ж ефектна сумка шоколадного відтінку.
Сірий
Універсальний та базовий колір ідеально вписується в осінній гардероб та вдало поєднується з різноманітними відтінками. Також доволі дорого виглядає сірий у монохромі, тож обирайте для себе пальто, яке поєднаєте з сірими штанами та сірим лонгслівом.
Бордовий
Цього року у моду увійшов бордовий, який вже набрав популярності серед модниць. Обирайте для себе шкіряні тренчі в бордовому відтінку, розкішні сумки чи інші ефектні речі, які підкреслять вашу статусність.
Оливковий
Спробуйте додати до свого гардероба стильні речі в оливковому відтінку, які трохи нагадають безтурботне літо. Темний відтінок надасть образу вишуканості.
Білий
Цей колір – безсмертна класика, тож завжди буде актуальним. Незалежно від сезону, речі в білому кольорі виглядають свіжо та благородно. Можна придбати на осінь розкішне біле пальто чи кашеміровий теплий костюм.
Також можна додати в гардероб чимало інших світлих відтінків: молочний, кремовий, ванільний, маслянистий чи бежевий. Спробуйте ці кольори одягати в монохромі. Вбрання в одному кольорі завжди виглядає дорого та робить образ візуально гармонійним.