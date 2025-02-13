У кожного в гардеробі є базові кольори – білий, чорний, сірий чи коричневий. Вже дещо менше люди акцентують на кольорових речах, оскільки бояться занадто яскраво виглядати, або ж не знають з чим ці речі поєднувати. Стилісти розповіли про кілька кольорів, які пасують всім жінкам.

Не варто боятися кольорів, оскільки вони чудово освіжають образ та навіть в певних випадках омолоджують вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Є кілька кольорів, які чудово підходять до будь-якого відтінку шкіри.

Читайте також Аксесуари, які не можна носити після 50 років: вони лише старять

Кораловий

Такий відтінок має нейтральну температуру, тож ідеально підходить для будь-якого кольору волосся. Носити речі цього кольору можна не лише влітку, але й в будь-який інший день. Добре кораловий поєднується з теплими нейтральними кольорами: верблюжим, кремовим, а також холодним вугільним, темно-синім та чорним.

Червоний

У 2024 році червоний колір був популярним впродовж всього року, тому радимо його додати у свій гардероб. Одяг червоного кольору виглядає красиво й додає певної впевненості й привабливості. Можна додати в гардероб туфлі, сумку, або ж зробити ставку на червоні губи чи нігті.

Темно-синій

Коли чорний колір буде занадто різким в певних образах, тоді зробіть ставку на темно-синій. Він насичений, привабливий та вишуканий. У темно-синьому є та глибина, яка робить річ розкішною та стильною. Стилісти радять обирати в темно-синьому кольорі верхній одяг, який добре поєднується з будь-яким нейтральним відтінком.

Фіолетовий

Колір ідеально підходить для носіння в будь-яку пору року. Найкраще фіолетовий поєднується з темно-коричневим, олов'яним й темно-сірим відтінком.

Барвінковий

Цей відтінок є чимось середнім між блакитним та фіолетовим, тому ідеально підійде на будь-кому. Він виглядає невимушено й нейтрально. Дуже добре поєднується з білим, додаючи образу свіжості й молодості.

Зверніть увагу, що жінкам після 50 років рекомендується уникати поясних сумок, намист з бісеру, коричневих шарфів, незграбного взуття та сумок з принтом пейслі, щоб не робити образ застарілим.