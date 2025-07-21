Найкращі поєднання кольорів на літо: названо популярні відтінки

Саме влітку хочеться додавати до своїх образів яскравих акцентів та додавати до нейтральних відтінків яскравих кольорів. Палітра літнього сезону закликає до сміливих рішень та цікавих комбінацій.

Ми звикли влітку до світлих відтінків, втім спробуйте відкласти білий на користь експериментальних образів, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Які кольори поєднувати влітку?

Стилісти підібрали кілька кольорових пар, які покращать вигляд навіть найстриманіших речей. Завдяки поєднанню насиченого з менш яскравим, можна отримати образи, які матимуть оригінальний вигляд.

Оливковий + сірий чи срібний

На заміну зеленому прийшов красивий оливковий колір. Дівчата приміряють для себе атласні сукні, вільні топи та лляні штани. Влітку колір гарно поєднується зі сріблом. Оливкову сукню-комбінацію можна доповнити срібними босоніжками на низьких підборах.



Найкращі поєднання кольорів / Фото Elle

Вершково-жовтий + вишнево-червоний

Маслянистий відтінок є одним з найделікатніших трендових відтінків літа. Найчастіше його комбінують з білим та денімом, але стилісти радять звернути увагу на вишнево-червоний.

Можна додати сумку чи лаковані балетки, які одразу оживлять образ. Також гарно виглядатиме жовта футболка зі спідницею в клітинку та мюлями в тон.



Найкращі поєднання кольорів / Фото Elle

Коричневий + рожева фуксія

Влітку спробуйте комбінувати коричневий в супроводі яскравого кольору – рожевої фуксії. У поєднанні вони створять гармонійний образ, який чудово підійде для дня чи вечора. Гарно виглядатиме коричневий шовковий костюм в поєднанні з босоніжками чи сумкою кольору фуксії.



Найкращі поєднання кольорів / Фото Elle

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