Найкращі парфуми на весну: аромати, в які можна закохатися
- Стаття описує весняні парфуми з квітковими та фруктовими ароматами, які додають енергії та впевненості.
- Включені парфуми: Jean Paul Gaultier La Belle Flower Edition, Givenchy L`Interdit Tubéreuse Noire, Guerlain Mon Guerlain Bloom of Rose, Creed Carmina та Gucci Guilty Eau de Parfum.
- Кожен аромат має унікальний склад, наприклад, Jean Paul Gaultier має ноти абрикоса, магнолії та ванілі, а Givenchy - туберозу, каву та ветивер.
Навесні хочеться додати до своєї колекції парфумів цікаві аромати, які пахнуть свіжістю та квітами. Такі парфуми пробуджують відчуття легкості, натхнення та радості. Майже всіх жінок навесні тягне до квіткових ароматів з нотками цитруса, тож розповідаємо про найпопулярніші з них.
У списку ви знайдете яскраві, життєрадісні, квіткові та фруктові аромати, які додадуть енергії та впевненості в собі, пише 24 Канал. Ці найсмачніші запахи ідеально підійдуть для сонячних днів.
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Jean Paul Gaultier, La Belle Flower Edition
Цей класичний весняний парфум має фруктово-квіткові ноти. Він асоціюється з теплом, сонцем й деревами, які розквітають. Запах починається із солодкого абрикоса, який розкривається в компанії магнолії та жасмину. Композиція завершується ваніллю, яка додає аромату глибини.
Весняні запахи парфумів / Фото Pinterest
L`Interdit Tubéreuse Noire, Givenchy
Аромат наповнений індійською туберозою, яка надає парфуму неймовірного шлейфу. У флаконі міститься вісім квіток туберози, зібраної вручну. Підсилює запах цих парфумів смажена кава в поєднанні з ветивером і пачулями.
Весняні запахи парфумів / Фото Pinterest
Mon Guerlain Bloom of Rose, Guerlain
Парфум складається із солодощів ванілі Карл та австралійського білого сандалу. Свіжості аромату надають ноти неролі – квіти гіркого апельсина. Базу складають ноти жасмину, самбака та болгарської троянди.
Весняні запахи парфумів / Фото Pinterest
Carmina, Creed
Аромат містить потужний шлейф, який подобається багатьом жінкам та чоловікам. У складі чорна вишня, рожевий перець, фіалка й троянда. Шафран додає тепла нашаровуючись на ніжний мускус та амбру. Кашемірове дерево додає розкішних деревних нот.
Весняні запахи парфумів / Фото Pinterest
Guilty Eau de Parfum, Gucci
У цьому парфумі присутній мотив мандори. Аромат є цитрусовим, гібридом мандарину та апельсина, що росте на Кіпрі. Основний букет аромату складають фіалки, троянди, герань та пачулі.