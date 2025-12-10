Аромати, які обирають заможні жінки: вони вже стали легендарними

Парфум наділяє гарним настроєм, дарує впевненість у собі й додає до стилю особливу родзинку аромату. Для тих, хто хоче оновити парфум, рекомендуємо звернути на кілька найкращих флаконів 2025 року, які обирають для себе заможні жінки.

Знайти той самий аромат часом буває складно, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Та для того, щоб визначитися, що саме варто додати до колекції, варто придивлятися до тих ароматів, які дарують відчуття унікальності.

Які парфуми обирають багаті жінки?

Prada – Infusion de Rhubarbe

Цей парфум має цитрусовий характер та відкривається нотами бергамоту, зеленого мандарина та гіркого апельсина. У серці аромату – рівень й троянда, а в базі присутній білий мускус та альдегіди.



Парфуми, які обирають багаті жінки / Фото Pinterest

Guerlain – Pêche Mirage

Аромат є розкішним та вишуканий. У ньому містяться нотки фруктів, серед яких відчувається персик з теплими акордами шкіри, амбри та сандалового дерева.



Парфуми, які обирають багаті жінки / Фото Pinterest

Chloé – Nomade Lumière d'Égypte

Парфум натхненний єгипетською річкою Ніл. У ньому відчуваються аромати блакитного лотоса, у поєднанні з пряними акордами рожевого перцю й жасмину. У базі міститься ефірна олія елемії та акорді кіфі – давньоєгипетської суміші кориці, сандалового дерева та мирри.



Парфуми, які обирають багаті жінки / Фото Pinterest

Парфум Кайлі Дженнер – Cosmic Kylie Jenner 2.0

Кайлі Дженнер випустила свій другий парфум, який належить до квітково-амбрових ароматів. Він свіжий та в міру солодкий, верхні ноти складаються з груші та рожевого перцю, а в серці аромату – орхідея лаванда. База наповнена амброю та сандалом.



Парфуми, які обирають багаті жінки / Фото Pinterest

Miu Miu – Miutine

Аромат розкривається запахом полуниці та гарденії, а далі йдуть ноти троянди та жасмину. У базі присутня амбра, мох, пачулі, бурбонська ваніль та коричневий цукор.



Парфуми, які обирають багаті жінки / Фото Pinterest

Щоб продовжити стійкість парфумів, наносьте їх на теплі ділянки тіла, такі як шия та внутрішня сторона ліктів, і уникайте тертя зап'ястків, пише Cosmopolitan. Для кращого збереження аромату підготуйте шкіру зволожуючим кремом та використовуйте парфумовані гелі для душу, а також пам'ятайте про оновлення аромату протягом дня.

Які ще є цікаві аромати?