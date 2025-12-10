Ароматы, которые выбирают состоятельные женщины: они уже стали легендарными

Парфюм наделяет хорошим настроением, дарит уверенность в себе и добавляет к стилю особую изюминку аромата. Для тех, кто хочет обновить парфюм, рекомендуем обратить на несколько лучших флаконов 2025 года, которые выбирают для себя состоятельные женщины.

Найти тот самый аромат порой бывает сложно, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. И для того, чтобы определиться, что именно стоит добавить в коллекцию, стоит присматриваться к тем ароматам, которые дарят ощущение уникальности.

Какие духи выбирают богатые женщины?

Prada – Infusion de Rhubarbe

Этот парфюм имеет цитрусовый характер и открывается нотами бергамота, зеленого мандарина и горького апельсина. В сердце аромата – уровень и роза, а в базе присутствует белый мускус и альдегиды.



Guerlain – Pêche Mirage

Аромат является роскошным и изысканным. В нем содержатся нотки фруктов, среди которых чувствуется персик с теплыми аккордами кожи, амбры и сандалового дерева.



Chloé – Nomade Lumière d'Égypte

Парфюм вдохновлен египетской рекой Нил. В нем ощущаются ароматы голубого лотоса, в сочетании с пряными аккордами розового перца и жасмина. В базе содержится эфирное масло элемии и аккорды кифи – древнеегипетской смеси корицы, сандалового дерева и мирры.



Парфюм Кайли Дженнер – Cosmic Kylie Jenner 2.0

Кайли Дженнер выпустила свой второй парфюм, который относится к цветочно-амбровым ароматам. Он свежий и в меру сладкий, верхние ноты состоят из груши и розового перца, а в сердце аромата – орхидея лаванда. База наполнена амброй и сандалом.



Miu Miu – Miutine

Аромат раскрывается запахом клубники и гардении, а дальше идут ноты розы и жасмина. В базе присутствует амбра, мох, пачули, бурбонская ваниль и коричневый сахар.



Чтобы продлить стойкость духов, наносите их на теплые участки тела, такие как шея и внутренняя сторона локтей, и избегайте трения запястий, пишет Cosmopolitan. Для лучшего сохранения аромата подготовьте кожу увлажняющим кремом и используйте парфюмированные гели для душа, а также помните об обновлении аромата в течение дня.

Какие еще есть интересные ароматы?