5 парфумів на Новий рік, які вразять всіх: придбайте їх вже зараз

У новорічну ніч хочеться виглядати красивіше, ніж будь-коли впродовж року. Аромат відіграє не меншу роль, ніж сукня чи макіяж. Ваш запах здатен покращити настрій та залишатися в повітрі ще тривалий час.

Парфум на Новий рік може бути романтичним та розкішним, якщо підібрати саме ту композицію, яка найкраще відображатиме ваші вподобання та смаки, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Читайте також 5 парфумів, які француженки мріють отримати на Різдво: ви також їх захочете

У зимових трендах ароматів часто переважають шлейфові композиці – теплі, об’ємні та з характером. Втім, не завжди такі парфуми варто обирати на зиму. Для новорічної ночі підійдуть композиції, які нагадуватимуть літо, відпустку чи запах стиглих ягід.

Які парфуми обрати на Новий рік?

Valentino – Born in Roma Donna Extradose

Парфум наповнений композицією зі смородини, рому та ванілі. Такий італійський аромат ідеально підходить до новорічного вишуканого вбрання.



Найкращі парфуми на Новий рік / Фото Pinterest

Chanel – Chance Eau Splendide

Класичний аромат Chanel має в центрі ноти червону малину, яка освіжає навіть у зимову пору. Парфум здатен додати настрою навіть в найхолодніший день.



Найкращі парфуми на Новий рік / Фото Pinterest

Dolce & Gabbana – My Devotion Eau de Parfum Intense

Композиція парфуму складається з півонії, ванілі, груші та амбри. Аромат є солодким з чітким італійським темпераментом.



Найкращі парфуми на Новий рік / Фото Pinterest

Dior – Miss Dior Essence

Цей парфум є лісовою складовою аромату, оскільки в ньому присутній запах бузини, ожини та дуба. Всього кілька цих інгредієнти створили неймовірний запах.



Найкращі парфуми на Новий рік / Фото Pinterest

Marc Jacobs – Perfect Absolute

Аромат напоанений карамелізованим інжиром, жасмином, амброю, тож разом створюють спокусливий та ідеальний аромат.



Найкращі парфуми на Новий рік / Фото Pinterest

Щоб продовжити стійкість парфумів, наносьте їх на теплі ділянки тіла, такі як шия та внутрішня сторона ліктів, і уникайте тертя зап'ястків, пише Cosmopolitan. Для кращого збереження аромату підготуйте шкіру зволожуючим кремом та використовуйте парфумовані гелі для душу, а також пам'ятайте про оновлення аромату протягом дня.

Які ще є цікаві аромати?