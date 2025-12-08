5 парфюмов на Новый год, которые поразят всех: приобретайте их уже сейчас
- В статье перечислены 5 парфюмов для новогодней ночи: Valentino Born in Roma Donna Extradose, Chanel Chanel Chance Eau Splendide, Dolce & Gabbana My Devotion Eau de Parfum Intense, Dior Miss Dior Essence, Marc Jacobs Perfect Absolute.
- Каждый из парфюмов имеет уникальную композицию, включающую ароматы, которые подходят для зимы и могут напоминать о лете или спелых ягодах.
В новогоднюю ночь хочется выглядеть красивее, чем когда-либо в течение года. Аромат играет не меньшую роль, чем платье или макияж. Ваш запах способен улучшить настроение и оставаться в воздухе еще долгое время.
Парфюм на Новый год может быть романтическим и роскошным, если подобрать именно ту композицию, которая лучше всего будет отражать ваши предпочтения и вкусы, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
В зимних трендах ароматов часто преобладают шлейфовые композиции – теплые, объемные и с характером. Впрочем, не всегда такие духи стоит выбирать на зиму. Для новогодней ночи подойдут композиции, которые будут напоминать лето, отпуск или запах спелых ягод.
Какие духи выбрать на Новый год?
Valentino – Born in Roma Donna Extradose
Парфюм наполнен композицией из смородины, рома и ванили. Такой итальянский аромат идеально подходит к новогоднему изысканному наряду.
Chanel – Chance Eau Splendide
Классический аромат Chanel имеет в центре ноты красную малину, которая освежает даже в зимнюю пору. Парфюм способен добавить настроения даже в самый холодный день.
Dolce & Gabbana – My Devotion Eau de Parfum Intense
Композиция парфюма состоит из пиона, ванили, груши и амбры. Аромат является сладким с четким итальянским темпераментом.
Dior – Miss Dior Essence
Этот парфюм является лесной составляющей аромата, поскольку в нем присутствует запах бузины, ежевики и дуба. Всего несколько этих ингредиенты создали невероятный запах.
Marc Jacobs – Perfect Absolute
Аромат напоен карамелизированным инжиром, жасмином, амброй, поэтому вместе создают соблазнительный и идеальный аромат.
Чтобы продлить стойкость духов, наносите их на теплые участки тела, такие как шея и внутренняя сторона локтей, и избегайте трения запястий, пишет Cosmopolitan. Для лучшего сохранения аромата подготовьте кожу увлажняющим кремом и используйте парфюмированные гели для душа, а также помните об обновлении аромата в течение дня.
Какие еще есть интересные ароматы?
Амбер является популярной нотой в зимних духах, сочетая в себе ваниль, пачули и мускус.
Ароматы от Valentino, Tom Ford, Chanel, Chanel Kilian и Byredo имеют уникальную композицию, влюбляющую с первых нот.
