3 найгірші подарунки на День Валентина, які точно не сподобаються вашій дівчині
- Сковорідки, міксери та інші побутові предмети не є романтичними подарунками на День Валентина.
- Косметику слід дарувати тільки тоді, коли точно знаєте, якими продуктами користується людина.
Обирати подарунок потрібно з урахуванням особистих вподобань людини. Інколи невдалий презент може зіпсувати свято.
Безумовно, кожна людина має свої особисті антипатії. Однак, загальна вибірка показує, що є подарунки, які не варто робити у більшості випадків, пише 24 Канал.
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Які подарунки не подобаються дівчатам
- Побутова техніка і кухонний інвентар
Такий подарунок варто робити лише якщо ви точно впевнені, що людина оцінить подібне. Річ у тім, що цей презент може бути сприйнято неправильно.
Що не варто дарувати жінкам / Фото Pexels
Для більшості жінок в сковорідках і міксері немає романтики. Ці речі покращують побут, але точно не підігрівають стосунки.
- Тварини
Попри поширений міф, що тварина – це хороший подарунок, практика показує інше. Таке ставлення до живого створіння найчастіше обертається поганими наслідками.
Який подарунок сподобається дівчині / Фото Pexels
Тварину потрібно заводити тільки тоді, коли готовий нести за неї відповідальність. До того ж є інші обставини, які впливають на можливість людини мати пухнастика:
- відсутність власного житла – на більшості зйомних квартир тварини заборонені;
- відсутність вільного часу – тварини потребують багато уваги, зокрема, собаку необхідно вигулювати щонайменше 2 рази на день;
- алергія і так далі.
Зверніть увагу! Якщо ви таки вирішили дарувати тварину, краще попередньо спитайте в людини чи готова вона до таких змін.
- Косметика
Чому не варто дарувати косметику на свята / Фото Pexels
Косметику потрібно купувати лише якщо ви точно знаєте, якими продуктами користується людина. Та навіть цієї інформації не завжди буває достатньо. Найкраще в таких випадках подарувати сертифікат у магазин косметики, або попросити людину скласти вішліст з точними характеристиками усіх продуктів.