Одягніть ці прикраси в новорічну ніч, щоб привернути успіх

Новий рік завжди хочеться зустріти красиво та ефектно, але окрім сукні потрібно приділити увагу прикрасам. 2026 рік пройде під покровою Вогняного Коня, тому потрібно обрати такі аксесуари, які сподобаються тварині.

Прикраси в новорічну роль відіграють особливу роль, оскільки не лише доповнюють образ, але й стають талісманами року, пише 24 Канал.

Які прикраси обрати в новорічну ніч?

Астрологи кажуть, що на Новий рік варто обирати прикраси благородних металів - золото чи срібло. Золото пасуватиме до чорного, бежевого чи червоного вбрання, а срібло поєднується з білим, синім чи сріблястим.

Та якщо хочеться символічну прикрасу, тоді варто робити ставку на кулон чи браслет з маленьким конем, прикрасу-підкову чи мінімалістичні сережки. Аксесуари можна носити впродовж року як оберіг.



Прикраси на Новий рік 2026 / Фото Pinterest



Тотемній тварині року подобаються яскраві кольори, тому прикраси можуть бути з гранатом, рубином, сапфіром чи авантюрином. Вдалим вибором будуть довгі сережки, які нагадуватимуть хвіст коня.

Не варто відмовлятися від класики – мінімалістичних перлин чи камінців, які виглядають стримано та красиво. Також можна одягати тонкі золоті чи срібні кільця, ланцюжки чи браслети. Ці прикраси точно довершать святковий образ.

Якщо ж хочете носити з собою увесь рік якийсь талісман, то одягніть лише одну річ на святкування, щоб потім впродовж 12 місяців вона стала вашим особливим оберегом. Кулон у вигляді коня чи підкови – стане найкращим варіантом.

Популярні варіанти манікюру на Новий рік включають блискітки, оксамитовий ефект, "пряникове лате", яскраво-червоний та бежеві нігті, пише In Journal. Трендовими кольорами є глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний.

Які ще поради треба знати?