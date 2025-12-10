Наденьте эти украшения в новогоднюю ночь, чтобы привлечь успех

Новый год всегда хочется встретить красиво и эффектно, но кроме платья нужно уделить внимание украшениям. 2026 год пройдет под покровом Огненной Лошади, поэтому нужно выбрать такие аксессуары, которые понравятся животному.

Украшения в новогоднюю роль играют особую роль, поскольку не только дополняют образ, но и становятся талисманами года, пишет 24 Канал.

Какие украшения выбрать в новогоднюю ночь?

Астрологи говорят, что на Новый год стоит выбирать украшения благородных металлов - золото или серебро. Золото подойдет к черному, бежевому или красному наряду, а серебро сочетается с белым, синим или серебристым.

Но если хочется символическое украшение, тогда стоит делать ставку на кулон или браслет с маленькой лошадью, украшение-подкову или минималистичные серьги. Аксессуары можно носить в течение года как оберег.



Украшения на Новый год 2026 / Фото Pinterest



Тотемному животному года нравятся яркие цвета, поэтому украшения могут быть с гранатом, рубином, сапфиром или авантюрином. Удачным выбором будут длинные серьги, которые будут напоминать хвост лошади.

Не стоит отказываться от классики – минималистичных жемчужин или камней, которые выглядят сдержанно и красиво. Также можно одевать тонкие золотые или серебряные кольца, цепочки или браслеты. Эти украшения точно завершат праздничный образ.

Если же хотите носить с собой весь год какой-то талисман, то наденьте только одну вещь на празднование, чтобы потом в течение 12 месяцев она стала вашим особым оберегом. Кулон в виде лошади или подковы – станет лучшим вариантом.

Популярные варианты маникюра на Новый год включают блестки, бархатный эффект, "пряничное латте", ярко-красный и бежевые ногти, пишет В журнале. Трендовыми цветами являются глубокий зеленый, багровый, бежевый, нежно-розовый, ледяной голубой и шоколадный.

