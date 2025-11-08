Головні принти осені 2025: Андре Тан назвав, що зараз в тренді

Андре Тан доволі часто публікує поради для своїх прихильників. Дизайнер розповів вже багато про трендові позиції сезону, тож доповнив серії публікацій дописом про актуальні принти на осінь.

Принти здатні зробити образ не лише ще стильнішим, але й виразнішим, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Андре Тана. Навіть одна деталь здатна повністю змінити настрій аутфіту.

Читайте також З чим носити чорні штани: топові ідеї від наймодніших дівчат

Які принти в тренді восени?

Клітинка

За словами дизайнера, класика завжди повертається в осінню пору, тож клітинка є фаворитом сезону. Принт додає образу елегантності та відчуття британського шарму. Обирайте для себе спокійні відтінки – сірий, коричневий, бежевий або яскраву, кольорову клітинку.

Горошок

Принт у горошок має романтичний вигляд. Ідеально підходить для суконь та блузок та додає образу романтичності.

Смужка

Андре Тан каже, що смужка надає динаміки навіть найпростішому образу. Поєднуйте смужку зі своїми базовими речима.

Принт "перець з сіллю"

За словами дизайнера, принт можна назвати класикою ділового гардероба. Поєднуйте річ з чорним, білим та кольором речей. Принт чудово підходить для пальт та костюмів.

Аргайл

Ромбовий візерунок, що нагадує шотландський светр цього року особливо популярний. Светри в ромби носять чимало європейських модниць.

Як виглядають трендові принти: дивіться відео

Картатий принт цього сезону є досить популярним, пише In Journal. Сорочки у клітинку активно носять європейські модниці та представляють бренди The Row, Bottega Veneta і Saint Laurent. Сучасні картаті сорочки можна комбінувати з джинсами, шкіряними штанами або легінсами, вони є альтернативою білій офісній сорочці.

Які ще речі в тренді?