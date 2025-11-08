Главные принты осени 2025: Андре Тан назвал, что сейчас в тренде

Андре Тан довольно часто публикует советы для своих поклонников. Дизайнер рассказал уже много о трендовых позициях сезона, поэтому дополнил серии публикаций заметкой об актуальных принтах на осень.

Принты способны сделать образ не только еще более стильным, но и выразительным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Андре Тана. Даже одна деталь способна полностью изменить настроение аутфита.

Какие принты в тренде осенью?

Клетка

По словам дизайнера, классика всегда возвращается в осеннюю пору, поэтому клетка является фаворитом сезона. Принт придает образу элегантности и ощущение британского шарма. Выбирайте для себя спокойные оттенки – серый, коричневый, бежевый или яркую, цветную клетку.

Горошек

Принт в горошек имеет романтический вид. Идеально подходит для платьев и блузок и придает образу романтичности.

Полоска

Андре Тан говорит, что полоска придает динамики даже самому простому образу. Сочетайте полоску со своими базовыми вещами.

Принт "перец с солью"

По словам дизайнера, принт можно назвать классикой делового гардероба. Сочетайте вещь с черным, белым и цветом вещей. Принт прекрасно подходит для пальто и костюмов.

Аргайл

Ромбовый узор, напоминающий шотландский свитер в этом году особенно популярен. Свитера в ромбы носят немало европейских модниц.

Как выглядят трендовые принты: смотрите видео

Клетчатый принт в этом сезоне является достаточно популярным, пишет In Journal. Рубашки в клетку активно носят европейские модницы и представляют бренды The Row, Bottega Veneta и Saint Laurent. Современные клетчатые рубашки можно комбинировать с джинсами, кожаными брюками или леггинсами, они являются альтернативой белой офисной рубашке.

Какие еще вещи в тренде?