7 трендів про які мають знати всі у 2025 році
- У 2025 році модними будуть яскраві кольори, морські принти та унікальні аксесуари.
- Тренди з 80-х, такі як гострі плечі та тюль, повернуться в осучаснених фасонах.
Світ моди мінливий. Однак, досвічений стиліст, який перебуває у вирі модних подій, може без проблем спрогнозувати, які тренди будуть панувати на подіумах у новому сезоні.
Мода це не стиль. Важливо вміти адаптовувати тренди під себе, пише 24 Канал з посиланням на Hainichakiyo.
Читайте також Трендові сумки, які ми будемо носити у 2025 році: сподобаються всім дівчатам
Які тренди будуть актуальні у 2025 році
- Апокаліптичний стиль
Який стиль буде популярним у 2025 / Фото Pinterest
З одного боку це речі, які далекі від слова "гламур". З іншого, дизайнери адаптували їх, додавши багато блиску і декоративних елементів.
- Яскраві кольори
Цього року у тренді яскраві кольори, які сміливо можна назвати "вирви око". При цьому, найбільш актуальним стане саме верхній одяг у таких відтінках.
Тому, якщо ви хотіли цьогоріч придбати собі тренч, пальто чи щось інше, зверніть увагу саме на моделі у яскравих кольорах.
- Вайб моря
Усі принти та кольори, що асоціюються з морем цьогоріч в тренді. Також в моді тканини та текстури у цій тематиці.
Які принти будуть популярні у 2025 / Фото Pinterest
Трендовими вважаються як "імітація" моря в одязі, так і тематичні деталі. Наприклад, речі у смужку.
- Weird елементи
Минулі сезони відзначалися прагненням до ідеальності у всьому. Найбільше цінувався мінімалізм та стриманість. Як приклад можна навести нашумівшу естетику "Old money".
А от у цьому сезоні ситуація кардинально інша. В моду увійдуть цікаві і "неідеальні" елементи одягу. Наприклад, аксесуари унікальної та в якомусь сенсі дивакуватої форми.
- Бохо
Торік бохо починав набирати обороти. Цьогоріч цей стиль є повноцінним трендом.
Чи буде популярним принт "в горошок" у 2025 / Фото Pinterest
- 80-ті
Мода циклічна і саме у 2025 році повернуться тренди з 80-х. До таких можна віднести:
- гострі плечі;
- тюль;
- типові принти (наприклад, горошок) тощо.
Водночас ці речі будуть осучаснені, завдяки трендовим фасонам.
- Естетика Chanel
Бренд Chanel має особливу естетику. Лише ця назва викликає у нас певні асоціації.
Як виглядає легендарний твідовий костюм від Chanel / Фото Pinterest
Цьогоріч світові бренди "надихнулися" естетикою Chanel минулих років і у свої колекції додали відповідні елементи.