Які штани дорого виглядають: мають бути у вашому гардеробі

До зимової пори себе потрібно підготувати не лише теплим одягом та взуттям, але й кількома базовими штанами. Певні моделі є занадто тонкими для морозів, тому у добірці розповідаємо про ті варіанти, які найкраще підійдуть на холодний сезон.

З настанням холодної пори, спідниці та сукні відходять на другий план, тож штани набувають особливої популярності, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також 5 пар трендових джинсів, які будуть пасувати до всього: найкраща добірка

Штани вже давно стали базою жіночого гардероба та головним елементом щоденних образів, тому радимо додати до списку кілька найкращих моделей.

Які штани будуть популярні взимку?

Коричневі джинси

Найуніверсальніший варіант – денім, завжди залишатиметься гарним вибором. Цього року варто придивитися до коричневого кольору, який вдало поєднується зі светрами шоколадних відтінків та верхнім одягом того ж кольору.

Вельветові штани

Останній місяць вельветові штани розривають соцмережі. Вони успішно знову увійшли в моду, тому можете додавати цю річ до свого гардероба. Серед наймодніших кольорів – чорний, хакі чи коричневий.

Вовняні штани

Для тих, хто постійно перебуває в офісах чи має багато робочих зустрічей, радимо обрати вовняні костюмні штани прямого крою чи палаццо. Улюбленими серед модниць вважаються графітові, бежеві, чорні та коричневі моделі.

Трикотажні штани

Такі штани подарують тепло та відчуття затишку навіть у найхолоднішу погоду. Комбінуйте ці штани з пуховиками, светрами, кардиганами та блейзерами.

Останній місяць особливу популярність в інстаграмі й тіктоці мають штани від Bershka сірого кольору, пише In Journal. Штани у смужку оздоблені незвичним двобортним кроєм та широкими штанинами. Вони виготовлені з поліестеру, віскози та спандексу й підходять для різних стилізацій і легко поєднуються з сучасним одягом. Взимку такі штани можна поєднувати з вовняними пальтами та хутряними шубами.

Які ще штани в моді восени?