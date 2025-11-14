Какие брюки дорого смотрятся: должны быть в вашем гардеробе
К зимней поре себя нужно подготовить не только теплой одеждой и обувью, но и несколькими базовыми брюками. Определенные модели слишком тонкие для морозов, поэтому в подборке рассказываем о тех вариантах, которые лучше всего подойдут на холодный сезон.
С наступлением холодного времени, юбки и платья отходят на второй план, поэтому брюки приобретают особую популярность, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Брюки уже давно стали базой женского гардероба и главным элементом ежедневных образов, поэтому советуем добавить в список несколько лучших моделей.
Какие брюки будут популярны зимой?
Коричневые джинсы
Самый универсальный вариант – деним, всегда будет оставаться хорошим выбором. В этом году стоит присмотреться к коричневому цвету, который удачно сочетается со свитерами шоколадных оттенков и верхней одеждой того же цвета.
Вельветовые брюки
Последний месяц вельветовые брюки разрывают соцсети. Они успешно снова вошли в моду, поэтому можете добавлять эту вещь в свой гардероб. Среди самых модных цветов – черный, хаки или коричневый.
Шерстяные брюки
Для тех, кто постоянно находится в офисах или имеет много рабочих встреч, советуем выбрать шерстяные костюмные брюки прямого кроя или палаццо. Любимыми среди модниц считаются графитовые, бежевые, черные и коричневые модели.
Трикотажные брюки
Такие брюки подарят тепло и ощущение уюта даже в самую холодную погоду. Комбинируйте эти брюки с пуховиками, свитерами, кардиганами и блейзерами.
Последний месяц особую популярность в инстаграме и тиктоке имеют брюки от Bershka серого цвета, пишет In Journal. Брюки в полоску украшены необычным двубортным кроем и широкими штанинами. Они изготовлены из полиэстера, вискозы и спандекса и подходят для различных стилизаций и легко сочетаются с современной одеждой. Зимой такие брюки можно сочетать с шерстяными пальто и меховыми шубами.
Какие еще брюки в моде осенью?
Черные классические брюки можно сочетать с кожаной курткой для стильного вида, добавляя яркие элементы, чтобы избежать монотонности.
Андре Тан рекомендует выбирать кожаные брюки, брюки с высокой талией, джоггеры, брюки клеш и классические темно-синие брюки.
