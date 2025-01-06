Зачіски, які маскують сивину після 45 років: виглядають ефектно й стильно

Жінки після 45 років вдаються до певних маніпуляцій, аби приховати сивину на волоссі. Найпростішим варіантом завжди залишається фарбування, але можна зробити такі зачіски, завдяки яким прояви сивини будуть ледь помітні.

Не всі жінки хочуть фарбувати волосся, оскільки час від часу його все одно потрібно оновлювати, пише 24 Канал. Щоб небажані сиві пасма замаскувати й омолодити свій вигляд, перукарі розповіли про кілька стрижок, які чудово пасуватимуть жінкам після 45 років.

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Багатошаровий боб

Така стрижка чудово приховує тонке й рідке волосся, а разом з тим – окремі пасма з сивиною. Жінки люблять цю стрижку за те, що вона додає волоссю об’єму й завдяки ній завжди можна мати охайний та красивий вигляд. Ця стрижка не потребує фарбування, бо чудово справляється з сивиною завдяки грі текстур та шарів.



Стрижки, які приховують сивину / Фото Pinterest

Каскад з подовженими пасмами

Ця стрижка підійде тим жінкам, які не хочуть вкорочувати волосся. Стрижку каскад багато років носить Дженніфер Еністон й демонструє на своєму прикладі, як після 50 років можна залишатися стильною й красивою. Подовжені пасма чудово допомагають приховати ознаки сивини, особливо по лінії росту волосся й в області скронь.



Стрижки, які приховують сивину / Фото Pinterest

Піксі з чубчиком

Жінки після 45 років не надто сильно люблять коротке волосся, втім стрижка піксі з чубчиком підійде для тих, хто не хоче вкорочувати пасма. Ця зачіска підкреслює вилиці й виділяє найкращі риси обличчя. Стрижка однозначно додасть молодості та свіжості.



Стрижки, які приховують сивину / Фото Pinterest

У випадку, якщо сивина все ж таки досить помітна, можна зафарбувати чи потонувати волосся у природний колір. Головне підібрати саме свій колір, оскільки темніші відтінки здатні зістарити й додати зайвого віку.