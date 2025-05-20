Стрижки, які видовжують обличчя: вони личать всім
- Експерти рекомендують стрижки, які видовжують обличчя, такі як прямий проділ для овальної та круглої форми та косий проділ для трикутної та квадратної форми.
- До популярних стрижок, що візуально видовжують обличчя, належать піксі з подовженим чубчиком, легенькі хвильки, подовжений боб та подовжене каре.
Скоригувати риси обличчя можна не лише за допомогою макіяжу, але й завдяки правильно підібраним стрижкам, які здатні видовжити овальне лице. Є певні зачіски, які можуть візуально зробити лице худішим.
Гарна зачіска – це ключ до красивого зовнішнього вигляду, пише 24 Канал. Деякі стрижки чудово облямовують обличчя й підкреслюють природну красу.
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Власниці круглого обличчя можуть ставити собі питання – яку ж зачіску зробити, щоб видовжити лице? Експерти вже визначили кілька стрижок, тому можете сміливо обирати одну з них.
До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.
Проділ
Власницям овальної та круглої форми обличчя рекомендовано робити прямий проділ. Він візуально видовжує та витягає обличчя й чудово акцентує на правильних пропорціях. Власницям трикутної та квадратної форми варто робити косий проділ, який візуально зменшує обличчя й відволікає увагу від важкого низу.
Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest
Піксі
Цю стрижку можуть робити власниці круглого лиця, незалежно від віку. Чудово виглядає короткий варіант з подовженим чубчиком. Стрижка піксі відома тим, що здатна візуально видовжити лице.
Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest
Хвильки
Чудово видовжують обличчя легенькі хвильки. Вони увиразнюють вилиці, а недбалий проділ додає образу легкості та невимушеності.
Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest
Подовжений боб
Класичний боб з подовженими передніми прядками підійде для тих, хто має середню довжину волосся. Для круглого лиця також підходить градуйований боб, який чудово подовжує обличчя й створює ефект правильного овалу.
Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest
Подовжене каре
Для жінок, які мають довге волосся, але не хочуть його сильно вкорочувати, підійде подовжене каре. Ця зачіска чудово візуально видовжує обличчя.
Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest
Одна з цих стрижок точно допоможе досягнути ефекту видовженості обличчя. Перукарі впевнені, що ці стрижки здатні створити ілюзію худішого обличчя.