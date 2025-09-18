Андре Тан назвав 4 наймодніших светри осені: додайте ці речі до свого гардероба
- Андре Тан рекомендує светри з високим горлом, класичні об'ємні светри, светри грубої в'язки та светри з оригінальними деталями як модні на осінь.
- Рекомендовані матеріали включають кашемір та м'який трикотаж, а стилізація передбачає поєднання з джинсами або шкіряними спідницями.
Вересень вже помітно стає з кожним днем все холоднішим, тож футболки й топи можна ховати у шафу. Замінювати легкі речі в цю пору починають светри, які є незмінним елементом гардероба кожного року.
Андре Тан активно веде свою рубрику в інстаграмі й розповідає про цікаві та модні новинки, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Цього разу Андре Тан вирішив зазначити, які ж саме светри будуть в моді цього сезону.
Читайте також Який верхній одяг купити восени: Андре Тан назвав 5 головних позицій
Які светри в тренді цієї осені?
Светри з високим горлом
Високий комір не лише забезпечує теплом. Такі светри мають стильний вигляд, якщо їх правильно стилізувати. Дизайнер радить обирати кашемір або м’який трикотаж. Светр ідеально підійде для комфортних осінніх прогулянок. Він вдало поєднається з джинсами чи шкіряними спідницями.
Класичні об’ємні светри
Простий та стильний об’ємний светр зможе додати шарму навіть найпростішим образам. Дуже красивий вигляд має поєднання білого светра зі штанами в тон. Монохромний аутфіт завжди виглядає дорого та елегантно. Светр підійде для прогулянок і роботи.
Светр грубої в’язки
Велика в’язка додає текстури й фактури образу. Поєднувати светри варто з джинсами чи спідницями.
Светр з оригінальними деталями
Андре Тан зазначає, що такий светр повинен мати яскраві акценти – вирізи на плечах, об’ємні манжети, декор, чи будь-що інше, що привертає увагу.
Як виглядають модні светри на осінь: дивіться відео
Андре Тан назвав трендове взуття на осінь
- Дизайнер розповів, що цієї осені в моді балетки з ремінцем, масивні лофери, черевики на платформі, взуття з контрастною підошвою та класичні чоботи.
- Андре Тан також порадив купити цієї осені червоні рукавички, прямокутну спідницю, речі у фіолетовому кольорі та плямистому принті.
Часті питання
Які светри Андре Тан вважає модними цієї осені?
Андре Тан вважає модними светри з високим горлом, класичні об’ємні светри, светри грубої в’язки та светри з оригінальними деталями.
Чому светри з високим горлом є популярними цього сезону?
Светри з високим горлом не лише забезпечують теплом, але й виглядають стильно, якщо їх правильно стилізувати. Вони ідеально підходять для комфортних осінніх прогулянок і добре поєднуються з джинсами чи шкіряними спідницями.
Які матеріали рекомендує Андре Тан для вибору светрів?
Андре Тан рекомендує обирати светри з кашеміру або м’якого трикотажу, оскільки ці матеріали забезпечують комфорт і стильний вигляд.