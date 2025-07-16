Новий тренд у зачісках для жінок за 50: ви не можете його пропустити

Зараз красуні за 50 можуть дозволити собі не тільки короткі зачіски. Це раніше вважалося, що лише такі стрижки підходять жінкам цього віку.

Сучасні тенденції зовсім інші. Зокрема, теперішній Голлівуд показує, що навіть після 50 можна мати гарний вигляд із довгими локонами, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Які стрижки зараз підходять жінкам за 50?

Зараз жінки за 50 роблять абсолютно різноманітні зачіски. Вони не бояться значної довжини, чубчиків та стрижок будь-якого формату.

Також такі жінки пробують різні види фарбування. Є і ті, хто з великим задоволенням підкреслює свою сивину.

Наприклад, Демі Мур у свої 62 носить довге чорне волосся. Її укладка завжди виглядає бездоганно.

Стилісти кажуть, що головним секретом такої витонченої зачіски є легкість. Пасма мають природно спадати біля обличчя.

Також при виборі зачіски варто враховувати індивідуальні особливості зовнішності. Зокрема, форму обличчя.

Як зробити зачіску, аби виглядати молодше: