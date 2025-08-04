Після 40 років важливо слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. Щоб візуально не додати собі кілька зайвих років, рекомендуємо уникати кілька зачісок, через які жінки можуть виглядати набагато старшими свого віку.

Більшість жінок після 40 років починають ретельніше стежити за собою, пише 24 Канал з посиланням на "ТСН". Правильна зміна іміджу допомагає прибрати зайвий вік, а стрижка та зачіска є важливою частиною свіжого вигляду.

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Яких помилок з волоссям уникати після 40 років?

Навіть красивий та трендовий одяг може все зіпсувати, якщо стрижка та колір волосся підібрані неправильно. На волосся люди звертають увагу в першу чергу, тому рекомендуємо дізнатися, яких помилок треба уникати після 40 років.

Довге волосся без об’єму та шарів

З віком волосся тоншає та втрачає об’єм, тому довге волосся на плечах виглядає не зовсім красиво, як в молодому віці. Волосся після 40 краще трошки підстригти, щоб полегшити догляд та зробити пасма здоровішими.

Коротке волосся

У деяких випадках коротка зачіска може бути причиною того, що людина має старший вигляд вже у 40 років. Таке стається, коли дуже коротке волосся не підходить до рис обличчя.

Темний колір волосся

Занадто темний колір волосся здатен погано приховувати відросле коріння. Особливо погано темний тон працює на світлій шкірі, бо лише підкреслює всі її недоліки. Фарбування в темний колір привертає увагу до зморшків, а от світліший тон візуально омолоджує.

Волосся зачесане назад

Така зачіска повністю відкриває лоб, привертаючи увагу до лінії росту волосся, підкреслюючи зморшки та недоліки шкіри. У такому випадку треба вибирати стрижки, які не обрамлятимуть обличчя.

Прямий проділ

У зрілому віці обличчя дещо витягується, а прямий проділ здатен підкреслити цю особливість. Саме тому перукарі радять проділ з ухилом в одну зі сторін. Таким чином вдасться збалансувати пропорції обличчя

До слова, каштановий колір волосся Дженніфер Лопес зі світлими пасмами візуально омолоджує та пасує жінкам після 50 років.